Tăriceanu, atac la președinte: Iohannis este o marionetă folosită de sistemul represiv din România

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a susţinut vineri că şeful statului, Klaus Iohannis, patronează sistemul represiv al statului, care îl foloseşte, la rândul său, ca pe o marionetă.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Acuzaţiile au fost lansate de Tăriceanu după ce în spaţiul public au apărut informaţii privind existenţa unui mandat de supraveghere pe numele său în 2014, în perioada campaniei pentru alegerile prezidenţiale.

„Implicarea preşedintelui - am spus-o care este. El patronează în continuare sistemul represiv al statului, care îl foloseşte ca o marionetă, ca să prelungească, să perpetueze sistemul strâmb care s-a instaurat în România. Asta cred că e marea problemă a României în momentul de faţă. În loc ca preşedintele să ia taurul de coarne şi să îşi respecte promisiunile şi angajamentele din campania electorală, să nu mai lase aceste nelegiuiri să continue şi să revenim la ceea ce se numeşte un autentic stat de drept, el patronează statul paralel. (...) Eu am făcut acuzaţiile, le-am spus foarte clar, mi-am spus punctul de vedere. De aici se nasc semnele de întrebare. Şi semnele de întrebare nu pot fi cu punct. Putem să punem la rând pe toţi cei care ar fi putut să beneficieze. Şi eu am spus un lucru: astăzi, în fruntea ţării, se află marioneta celor care l-au adus la putere pe actualul preşedinte”, a arătat Tăriceanu în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Parlamentului.

Totodată, el a susţinut că preşedintele Klaus Iohannis se sprijină pe instituţiile de forţă şi nu îi pasă de „încălcarea grosolană” a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

„În România au funcţionat, în ultimii aproximativ 13 ani, trei actori instituţionali, care au pervertit buna funcţionare a statului de drept: preşedintele, procuratura şi serviciile. (...) În continuare au rămas însă doi actori care să perpetueze sistemul care a funcţionat înainte: preşedinte şi procuratura. Atâta vreme cât un preşedinte se sprijină în continuare pe instituţiile de forţă şi nu îi pasă de încălcarea grosolană a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, înseamnă că el este de fapt o marionetă care este folosită de cei care au creat această ordine strâmbă şi pe care vor să o menţină. Şi care funcţionează după aceleaşi reguli ca cele dinainte. Reguli specifice, ca să le numesc aşa, binecunoscute din perioada comunistă”, a spus Tăriceanu.



Liderul ALDE a opinat că preşedintele Iohannis repetă „greşeala” predecesorului său, de a folosi „forţe represive ale statului pentru a tranşa lupta politică”.



„Până la urmă, trebuie trasă o concluzie şi aici cred că preşedintele are o mare responsabilitate. Trebuie trasă concluzia că el face exact aceeaşi greşeală pe care a făcut-o predecesorul său, Traian Băsescu, de a folosi aceste forţe represive ale statului pentru a tranşa lupta politică, pentru a-şi elimina adversarii, pentru a distorsiona, prin distribuirea de ştiri false, percepţia publică. Şi o face amplu şi grosolan. Am văzut că adoptă exact acelaşi stil de a face politică cu cel al lui Traian Băsescu. A menţinut, a preluat exact aceleaşi metehne de la Băsescu, mai puţin, sigur, calităţile lui”, a mai adăugat el.



Întrebat dacă suspendarea preşedintelui este un subiect de interes pentru coaliţia de guvernare, a replicat că nu. Pe de altă, parte, el a opinat că „fisura socială” care a existat în timpul mandatului preşedintelui Băsescu a fost adâncită.



„Asistăm, în această perioadă, când am avut dezbaterile pe legile Justiţiei, am asistat practic la crearea unei falii extrem de adânci şi de periculoase în societate, în care evident ne punem întrebarea ce facem, cine contribuie la netezirea asperităţilor, la domolirea disputelor care capătă accente grave de radicalism, de violenţă. Preşedintele, în loc să încerce să joace acest rol, face exact invers. El alimentează, prin atitudinea, prin declaraţiile pe care le face, accentuează şi agravează această situaţie deplorabilă”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.



Precizările au fost făcute în contextul în care vineri pe contul de Facebook al fostului colonel SRI Daniel Dragomir a fost publicat un document din care reiese că un judecător de la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, în perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane, printre care şi Călin Popescu-Tăriceanu.

Sursa: Agerpres