Tăriceanu: Cei care merg în Guvern, o fac ca persoană individuală, nu ca membri ALDE

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, referitor la posibilele negocieri ale unor colegi de partid pentru a intra în Guvern, că aceștia fac acest lucru „ca persoană individuală” și nu în calitate de membri ai ALDE.

„Haideți să vă spun ceva, am auzit aceste lucruri, nu am o confirmare oficială, nu pot să vă spun decât o chestiune de principiu că cei care vor face sau doresc să facă parte dintr-un Guvern fac acest lucru ca urmare a hotărârii partidului din care fac parte, deci este acolo problemă de reprezentare a partidului. O astfel de hotărâre nu a fost luată, din contră noi am luat hotărârea de a ieși de la guvernarea cu 81 de voturi pentru și două abțineri dintre care un singur parlamentar a votat, s-a abținut”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri la Parlament, întrebat despre faptul că Viorica Dăncilă încearcă să coopteze în Guvern oameni din ALDE în funcții de miniștri, transmite Mediafax.

Președintele ALDE a adăugat că „cei care încearcă acest demers îl fac ca persoană individuală, nu îl fac în calitate de membri ALDE, asta trebuie să știe și doamna Dăncilă și ei, dacă acest lucru este adevărat, acum nu știu dacă aceste informații au o bază reală sau nu, dar eu v-am explicat o chestiune de principiu”.

Reacția vine în contextul în care lideri ai PSD au purtat negocieri cu mai mulți membri ai ALDE pentru a intra în Guvern și a prelua portofoliile rămase vacante după demisia celor trei miniștri ai ALDE.

De altfel, premierul Viorica Dăncilă a anunțat ulterior că va trimite trei propuneri de membri ALDE la președintele Klaus Iohannis. Astfel, Grațiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupă la ministerul Energiei și Ștefan Băișanu, ca ministru pentru Relația cu Parlamentul.

Zilele trecute, ALDE a luat decizia de a exclude pe oricine acceptă funcții în Guvern și Parlament sau este sprijinit de un alt partid politic pentru funcții.

În acest context, liderul grupului senatorilor ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, miercuri în plen, că Teodor Meleșcanu își pierde calitatea de membru ALDE și membru în grupul senatorial, după ce a fost ales la șefia Senatului, cu sprijinul PSD.

