Tăriceanu: Darius Vâlcov e un om foarte competent

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat miercuri că Darius Vâlcov este “un om foarte competent” şi speră că acesta va avea o contribuţie bună în ceea ce priveşte implementarea programului de guvernare.

„Îl cunosc pe Darius Vâlcov şi am lucrat peste un an de zile cu el direct, nemijlocit pe programul e guvernare, în perioada în care a fost ministru de Finanţe. Când l-am cunoscut ca ministru de Finanţe, a fost o impresie foarte bună pe care ne-a făcut-o. Am schimbat pe urmă păreri cu ceilalţi care aveau experienţă ministerială şi ne-a făcut o părere foarte bună. E un om foarte competent şi sper să îşi poată aduce contribuţia în Cabinetul doamnei Dăncilă în elaborarea, rafinarea şi transpunerea programului de guvernare”, a afirmat Tăriceanu, notează News.ro.

Întrebat ce crede despre faptul că Vâlcov, în ciuda problemelor penale, a primit din nou o funcţie în Guvern, liderul ALDE a spus că “70% dintre oamenii politici au dosare şi probleme de imagine”.

“Dacă stăm să ne uităm bine, 70% dintre oamenii politici au dosare şi probleme de imagine. Dosarele se fac pe bandă rulată. S-au făcut dosare lui Sevil Shhaideh, Rovana Plumb, Paul Stănescu, s-au redeschis dosare, e o luptă deschisă, care se încadrează în epurarea clasei politice din România şi a elitelor în general”, mai susţine şeful Senatului.

Darius Vâlcov, trimis în judecată în două dosare de corupţie, a fost numit consilier de stat în aparatul propriu al prim-ministrului.

Decizia privind numirea lui Darius-Bogdan Vâlcov în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului a fost semnată de noul premier Viorica Dăncilă şi publicată marţi în Monitorul Oficial.

Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei timp de două mandate, a fost membru al PDL, apoi a trecut la PSD, fiind numit de partid ministru al Finanţelor. Vâlcov a lucrat la elaborarea actualului program de guvernare al PSD, dar şi la raportul de evaluare a miniştrilor Cabinetului Grindeanu.

