Tăriceanu: N-am discutat nici oficial, nici neoficial cu lideri PSD sau Dragnea despre suspendare

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat vineri că nu a discutat nici cu liderii PSD, nici cu Liviu Dragnea, despre o eventuală suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis în cazul în care acesta nu respectă decizia Curţii Constituţionale cu privire la revocarea şefei DNA.

"Eu nu am auzit de astfel de planuri şi nu am făcut o discuţie, nici oficială, nici neoficială, cu liderii PSD, cu preşedintele Liviu Dragnea, cu care de altfel m-am întreţinut şi ieri şi alaltăieri, dar un astfel de subiect nu a intervenit în discuţia noastră. Aşa încât, sigur că s-ar putea ca şi de la ALDE cineva să considere public punctul lui de vedere personal, fără ca el să angajeze partidul, că e bine să facem aşa sau poate cineva o să spună că nu e bine. Cred că trebuie să respectăm dreptul fiecăruia de a-şi exprima opinia. Până la urmă, ceea ce contează este decizia finală şi decizia partidului, nu putem să ne orientăm după luări de poziţii individuale", a spus Tăriceanu la Senat întrebat dacă a discutat cu partenerii din PSD despre suspendarea preşedintelui.



El a adăugat că suspendarea preşedintelui nu este o acţiune asemănătoare celei de la votarea unei legi.



"Suspendarea nu este o acţiune pe care o iei ca şi când ai un vot la legea privind circulaţia bicicletelor pe trotuarele de la periferie. Ştiţi foarte bine că, din păcate, în Constituţie nu există decât o singură sancţiune la preşedinte şi aceasta este sancţiunea extremă, suspendarea. Dar eu mă aştept la altceva, eu mă aştept ca preşedintele, care prin Constituţie are un rol bine definit, şi anume, de garant al respectării Constituţiei, să respecte decizia CCR", a afirmat Tăriceanu.



Preşedintele Senatului a menţionat că membrii coaliţiei vor lua o hotărâre atunci când Iohannis o să anunţe ce decizie a luat.



"Până atunci, daţi-i voie şi preşedintelui, bănuiesc că weekendul o să fie sfetnic bun şi o să aflăm săptămâna viitoare, cred că ar fi normal", a susţinut Tăriceanu.

