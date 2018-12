Tăriceanu: Nu am fost informat despre OUG pentru Codurile penale

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că nu a fost informat despre intenția Guvernului de a da o ordonanță de urgență pentru modificările aduse Codurilor penale.

Anunțul despre acest subiect a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă aseară, după ședința conducerii PSD.

La ședința CEx PSD a participat și ministrul Justiției, Tudorel Toader, care este ministru al ALDE în Guvernul Dăncilă.

Ordonanţa va fi dată doar pe articolele declarate constituţionale, nu şi pentru cele 31 de articole din Codul Penal şi cele 64 de articole din Codul de Procedură Penală pe care CCR le-a declarat neconstituţionale. Acelea vor fi dezbătute în continuare în parlament.

PSD a ales această cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală în forma modificată de Comisia Iordache.

„A fost o astfel de discuţie. S-a hotărât în unanimitate ca articolele declarate constituţionale să vedem oportunitatea de a fi promulgate printr-o OUG”, a spus premierul Viorica Dăncilă, după şedinţa CEx.

Şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că ordonanţa va cuprinde doar articolele validate de CCR. El a adăugat că nu s-a vorbit despre amnistie şi graţiere.

„Nu am văzut ordonanța. Nu am discutat acest lucru nici în coaliție, nici cu reprezentanții Guvernului, în speță cu ministrul Justiției, ca să am informații pe baza cărora să fac un comentariu. Nu discut despre chestiuni ipotetice”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat despre declarațiile lui Tudorel Toader pe acest subiect, Tăriceanu a răspuns: „Sunt convins că ministrul Justiției va veni să ne informeze cu punctul său de vedere si dacă va face acest lucru, dacă va considera necesar, că e un subiect important, o să vă spun care este părerea mea.”

La întrebarea : „Și ne spuneți că până acum nu ați fost consultat sau că vă detașați de această OUG?”. Tăriceanu a răspuns: „Am fost foarte clar. În momentul în care voi fi informat despre această chestiune pot spune un punct de vedere”.

