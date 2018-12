Tăriceanu: Plafonarea prețului gazelor se justifică pe deplin

Ordonanţa de urgenţă anunţată de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, privind plafonarea preţului pentru gazele destinate consumului intern „se justifică pe deplin”, fiind o măsură menită să prevină o creştere a preţului în gospodăriile populaţiei, a declarat, miercuri, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, citat de Agerpres.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

„Eu nu mă substitui şi nici nu sunt pe post de consultant şi nici nu dau răspunsuri eu în locul celorlalţi. Având în vedere însă criza care este în acest moment în acest domeniu, cred că o astfel de ordonanţă de urgenţă se justifică pe deplin. (...) Nu e vorba de o nouă taxă, e vorba despre o plafonare a preţului pentru gazele pentru consumul intern. Cred că astfel de măsuri dacă le vedeţi aplicate în Franţa, cum s-a întâmplat recent, unde s-a plafonat preţul la gaze şi la energia electrică tocmai pentru a preveni ca aceste scumpiri să se reflecte la nivelul populaţiei, şi acest lucru în Franţa este acceptabil, cred că trebuie să fie acceptabil şi la noi”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.



Întrebat cum comentează afirmaţiile preşedintelui Iohannis potrivit cărora vor creşte preţurile la utilităţile publice, inclusiv la serviciile de telefonie în urma acestor măsuri, Tăriceanu a spus că şeful statului este cel care ar trebui să-şi motiveze poziţia. „Dacă puteţi să-i cereţi preşedintelui şi explicaţii pentru aceste afirmaţii, ar fi foarte bine. Eu nu am să dau explicaţii în locul dânsului. Eu nu stau să răspund afirmaţiilor preşedintelui. Eu iau aceste declaraţii ale preşedintelui ca o luare de poziţie. Dacă dânsul este capabil să explice de ce, când noi spunem că plafonăm preţul, de ce creşte preţul după părerea preşedintelui. Plafonarea preţului la gaze este tocmai făcută ca să nu apară o creştere a preţului la gaze la consumatorul final, la gospodăriile populaţiei. Tocmai ca să nu apară vreo creştere am luat această măsură. Poate preşedintele nu a înţeles sau nu este suficient informat”, a replicat Călin Popescu Tăriceanu.



Potrivit acestuia, distribuitorii de gaze au înregistrat pierderi substanţiale care îi duc în faliment, fapt pentru care s-a decis plafonarea preţului la gaze pentru consumatorii casnici.



„Distribuitorii de gaze sunt obligaţi să practice tarife către populaţie pe baza preţului de referinţă, adică de 70 de lei, şi în schimb achiziţionează gazele de pe piaţa liberă cu preţuri care variază între 110 - 120 de lei. Prin urmare, au înregistrat pierderi substanţiale care practic îi duc în situaţia de faliment, pentru că ei trebuie să plătească cu aproximativ 50% mai mult decât preţul pe care îl încasează şi atunci, neexistând o justificare economică corectă a creşterii preţului gazelor, am hotărât ca pentru populaţie, pentru a da posibilitatea acestor firme să continue distribuţia de gaze, pentru că altfel intrarea lor în faliment ar fi însemnat oprirea furnizării de gaze către populaţie, am hotărât plafonarea preţului de gaze pentru consumatorii casnici la această sumă, astfel încât să le dăm posibilitatea distribuitorilor să-şi recupereze pierderile şi să continue asigurarea serviciului către gospodăriile individuale”, a explicat Călin Popescu-Tăriceanu.

Citiți și:

Expert în energie, despre OUG: Nu-și mai pune nimeni problema că se vor face investiții în Marea Neagră

Cu cât ar putea crește prețul utilităților dacă vor intra în vigoare măsurile anunțate de Teodorovici

Etichete:

,

,