Tăriceanu: Polonia este o ţară care merită toată admiraţia. Trăiți în România aproape degeaba

Senatul dezbate și votează modificările aduse Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM. În debutul dezbaterilor, după ce senatorul USR Radu Mihail a declarat că România ar putea fi sancționată de Comisia Europeană, așa cum se întâmplă cu Polonia, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a replicat arătând că Polonia merită toată admirația și că tinerii politicieni care susțin altceva „fac dovada faptului că trăiesc în România aproape degeaba”.

Senatorul USR Radu Mihail a atras atenţia că dacă majoritatea „va forţa trecerea pachetului de legi ale justiţiei”, Comisia Europeană ar putea sancţiona România aşa cum a făcut cu Polonia.

„Noi nu dorim ca ţara noastră să intre în rândul ţărilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, ţări pe care oficiali de la Bucureşti, inclusiv din conducerea Senatului, le curtează acerb”, a spus Mihail de la tribuna Senatului.

Replica a venit imediat din partea preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care a spus că Polonia este o ţară care merită toată admiraţia.

„Pentru mine, Polonia este o ţară care merită toată admiraţia, pentru că ştie să-şi respecte valorile, tradiţiile, independenţa şi suveranitatea. Nu am să fac comentarii în legătură cu ce decide Polonia, şi în mod suveran, Parlamentul (...) Vreau ca în Senatul României să nu mai aud astfel de luări de cuvânt din partea unor tineri parlamentari, tineri în sensul prezenţei în Parlament, care fac dovada faptului că trăiesc în România aproape degeaba, ei nu văd ce proporţii a luat în România statul represiv, nu văd ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu Justiţia din România, care a fost călcată în picioare. Independenţa ei a rămas numai pe hârtie. Care este independenţa justiţiie atunci când serviciile intervin în derularea actului de justiţie şi în curţile care fac justiţia, nu mă refer la procurori. Aceasta este justiţia pe care dumneavoastră o apăraţi? Sunt absolut decepţionat de acest lucru, mă mir de astfel de luări de poziţie”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a primit replica, în prima fază, de la senatorul PMP Traian Băsescu, care i-a amintit că România a cedat o parte din suveranitate atunci când a intrat în Uniunea Europeană.

„Când am intrat în UE am cedat din suveranitate. Avem capitolul trei din Tratat care dă o listă întreagă de domenii în care Bruxelles-ul este suveran şi nu statul naţional. Încurajarea naţionalismului este distrugerea Uniunii Europene. Nu mai suntem suverani în sensul clasic al cuvântului de când am intrat în UE. Asta vreau să vă fie clar la toţi”, a explicat Traian Băsescu.

„Confirm ce spune domnia sa”, a declarat Tăriceanu după ce Traian Băsescu şi-a încheiat cuvântul.

„Eu nu fac parte din categoria de naţionalisti care duce naţionalismul pe primul plan, dar suveranitatea Parlamentului nu poate fi contestată. Nu vorbim de suveranitate, ci vorbim despre altceva, despre alte valori, vorbim despre statul de drept. Revenirea la statul de drept, nu la ce se numea odinioară statul de drept în perioada comunistă, când discutam despre întărirea legalităţii socialiste. Ce însemna legalitatea socialistă? Forţa instituţiilor care bineînţeles că nu aveau niciun respect pentru drepturile cetăţenilor. Eu ceeea ce vorbesc azi este necesitatea protejării drepturilor cetăţeneşti, care este o valoare fundamentală nu numai pentru România, dar pentru întreaga Uniune Europeană. Stă la baza construcţiei UE”, a mai spus Tăriceanu.

Senatorul USR Radu Mihail a luat din nou cuvântul pentru a-i da replica lui Tăriceanu, pe care l-a acuzat că l-a agresat verbal.

„Aici în sală am fost agresat verbal. Mi s-a spus de către cineva care este în viaţa politică de zeci de ani că trăiesc în România degeaba. Aş vrea să vă spun că am ales să trăiesc în România după ce am fost în exil 16 ani pentru că oameni ca acela care a rostit acele cuvinte calcă în picioare drepturile cetăţenilor români, se preocupă de interesul personal şi încearcă să schimbe legile justiţiei pentru interesul personal al lui şi al unei clici. Aşa că nu trăiesc degeaba în România, de aia am venit în România şi vom face acest lucru dacă vrea sau dacă nu vrea acest domn care îmi spune că nu vrea să ne mai audă. Domnule Tăriceanu, o să ne auziţi şi azi, şi mâine şi peste 10 ani fără nicio problemă. Va veni vremea şi nu foarte târziu când ne veţi cere cuvântul de pe banca opoziţiei dacă nu cumva veţi fi în alt loc”, a spus Mihail.

Disputa s-a încheiat cu senatorii USR oferind câte un exemplar din „Ferma Animalelor” de George Orwell tuturor celor din arcul guvernamental.

Comisia Europeană a activat miercuri Articolul 7 al Tratatului UE împotriva Poloniei, o procedură care poate conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varşoviei în Consiliul European.

Articolul 7, prezentat drept „opţiunea nucleară”, nu a mai fost folosit împotriva vreunui stat membru până acum.

Această măsură este considerată un semn al îngrijorării profunde a europenilor faţă de reformele guvernemantale controversate în domeniul justiţiei.