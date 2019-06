Tăriceanu scapă de anchetă: „În cei 30 de ani de când sunt în politică nu am făcut niciodată vreo faptă legală”

PSD nu mai vorbeşte despre Justiţie, dar nici nu-i lasă pe procurorii DNA să-l ancheteze pe Călin Popescu Tăriceanu. Plenul Senatului a respins solicitarea parchetului anticorupţie de a permite începerea urmăririi penale a liderului ALDE. Acesta este acuzat că ar fi primit mită de 800.000 de dolari pe vremea când era premier. În discursul în care şi-a apărat nevinovăţia, Tăriceanu s-a încurcat din cauza emoţiilor şi a declarat că nu a făcut niciodată vreo faptă LEGALĂ.

A fost un vot covârşitor împotriva ridicării imunităţii preşedintelui Senatului: doar 38 din 110 senatori au fost de acord cu încuviinţarea urmăririi penale.

Călin Popescu Tăriceanu: „Tot acest referat este plin de minciuni și manipulări, și nu am nici un dubiu că este făcut doar în scop politic. (...) În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică am fost pe rând, deputat, ministru, prim ministru, președinte al Senatului, și nu am făcut niciodată vreo faptă LEGALĂ.”

Senatorii PSD şi-au protejat colegul de Coaliţie - Şerban Nicolae a dat direcţia votului chiar de la tribuna Parlamentului.

Șerban Nicolae, senator PSD: „Această bășcălie nu poate fi tolerată în plenul Senatului. Această cerere în niciun caz nu poate duce la începerea urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu.”

Opoziția: Decizia majorității echivalează cu o amnistie

George Dîrcă, senator USR: „Este vital să știm dacă cel de-al doilea om în stat este dincolo de orice suspiciune de primire de mită.”

Ludovic Orban, președintele PNL: „Deciziția majorității echivalează cu o amnistie deoarece încalcă o anchetă penală și îl plasează pe Tăriceanu deasupra legii, sfidând clar voința românilor, Constituția României și tot ceea ce ne cere UE.”

Şi Klaus Iohannis a criticat votul din plenul Senatului. Şeful statului a acuzat Coaliţia PSD-ALDE de obstrucţionarea justiţiei.

„A fost o acţiune de sfidare crasă a românilor care au votat la referendum” şi „parlamentarii PSD-ALDE se descalifică în faţa cetăţenilor şi dovedesc că nu sunt altceva decât o rușine pentru țara lor”, a acuzat preşedintele.

După ce a scăpat de emoţii, Călin Popescu Tăriceanu a făcut un anunţ important:

„În acest moment candidatura la prezidențiale nu intră în discuție în ceea ce mă privește. Pentru mine nu este o opțiune pe care în momentul de față să o analizez”, a declarat el.

Călin Popescu Tăriceanu era reprezentantul PSD-ALDE cel mai bine cotat în sondajele realizate înaintea alegerilor europarlamentare.