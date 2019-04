Tăriceanu: Suntem dispuși în orice moment să acordăm în Parlament votul pentru remanierea Guvernului

Preşedintele Senatului şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi seară că atât el, cât şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, sunt dispuşi „în orice moment” să acorde în Parlament votul pentru restructurarea Guvernului.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

„Prim-ministrul are toată libertatea să procedeze în atare situaţie la remanierea prin Parlament. Atât eu, cât şi partenerul de coaliţie - PSD, preşedintele partidului, domnul Liviu Dragnea, suntem în orice moment dispuşi să acordăm în Parlament votul pentru remaniere. Mai departe, ce paşi face prim-ministrul nu ştiu să vă spun, este opţiunea domniei sale. Dar, în acelaşi timp, bazat pe experienţa de prim-ministru pe care am avut-o, într-o situaţie de acest fel eu nu aş fi ezitat nicio secundă să cer Parlamentului votul pentru formula de remaniere sau de restructurare pe care doresc să o propun”, a susţinut Tăriceanu într-o intervenţie telefonică la România TV, potrivit Agerpres.



El a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis este „în afara” Constituţiei, după ce a respins propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, menţionând că premierul este singura persoană responsabilă pentru îndeplinirea programului guvernamental.



„Preşedintele este în afara Constituţiei în acest moment. Preşedintele poate să aibă obiecţiuni în legătură cu propunerile de remaniere numai în ceea ce priveşte legalitatea acestor numiri. Adică, dacă persoanele nu au vreo interdicţie de exercitare a drepturilor civice, dacă nu au interdicţia de a ocupa funcţii publice. Atunci poate preşedintele să refuze propunerile făcute de prim-ministru. Altfel, singura persoană care este responsabilă pentru îndeplinirea programului guvernamental este prim-ministrul. Preşedintele nu are niciun rol, nu are nicio prerogativă în îndeplinirea programului guvernamental. Deci, în ceea ce priveşte legalitatea ta, preşedintele poate să aibă obiecţiuni, dar nu este cazul propunerilor înaintate de prim-ministru. Dar în ceea ce priveşte oportunitatea, preşedintele nu are nici cel mai mic rol de jucat. Din această perspectivă, preşedintele este în afara Constituţiei. Prim-ministrul are toată libertatea să procedeze în atare situaţie la remanierea prin Parlament", a afirmat Tăriceanu.

Etichete:

,