Tăriceanu vrea să înființeze comisia de anchetă „Sparanghelul”, după ce 2.000 de români au plecat la muncă în Germania

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, vrea să înființeze o comisie parlamentară de anchetă privind „operaţiunea Sparanghelul”, pentru a vedea cum a fost posibilă plecarea la muncă a 2.000 de români în Germania în „plină stare de urgenţă”, având în vedere restricțiile impuse în România.

"Nu vrem să anchetăm de ce au plecat românii la muncă în Germania. Pentru că am văzut că asta e tema îmbrăţişată de criticii mei. Nu anchetăm de ce au plecat românii, pentru că este dreptul fiecărui român să aleagă unde vrea sa trăiască şi să muncească! Eventual, am putea ancheta de ce acolo unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar în România, unde sunt sub 7.000 (dacă e să ne luăm după autorităţi), nu se poate. Scopul comisiei de anchetă este să descopere care este 'butonul magic' care, dacă se apasă, nici starea de urgenţă şi nici ordonanţele militare nu mai contează. Ce buton magic se poate apăsa în asemenea fel, încât, la numai câteva zile după o convorbire telefonică dintre preşedinţii român şi german, să se poată organiza o operaţiune care, în plină stare de urgenţă, să reuşească sa adune la un loc 2.000 de români?", a scris Călin Popescu Tăriceanu luni, pe Facebook.

El a amintit că mulţi dintre românii plecaţi provin din zone carantinate, cum ar fi Suceava.

"Mulţi dintre aceştia, din zone carantinate unde nu intră şi nu iese nici musca, au fost urcaţi în 50 de autobuze care au parcurs sute de kilometri, noaptea, fără să-i oprească vreun filtru de poliţie, să ajungă la 7 dimineaţa în Aeroportul din Cluj. În timp ce aceste 50 de autobuze mergeau pe şoselele noastre în modul invizibil, în România reală 9.000 de concetăţeni erau amendaţi pentru că nu au avut declaraţia pe propria răspundere, câţiva dintre ei fiind luaţi la bătaie de poliţişti supăraţi. Ei se adaugă celor alte peste 80.000 care au fost amendaţi de Poliţie de când a început starea de urgenţă", a adăugat Tăriceanu

Liderul ALDE speră că prin această comisie de anchetă "se va afla ce fel de Ausweis (permis - n.r.) au avut cei 2.000 de români ca să poată pleca la muncă în Germania, pentru că vrem să dăm şi noi acelaşi Ausweis românilor care vor să meargă la muncă la ei în ţară".

"Vrem sa stim cine a intervenit pe langa celula de urgenta si criza, sau cum ii zice, ca sa vina cu o Ordonanta Militara care sa permita exportul de romani in Germania.

Vrem sa stim cine a coordonat atat de bine lucrurile, ca de la aceasta Ordonanta Militara, data noaptea, ca hotii, sa fie posibil ca in 24 de ore 2.000 de romani sa fie miscati de-a lungul si de-a latul tarii, fara sa-i intrebe nimeni de sanatate, fara sa aiba vreun contract, vreo declaratie pe proprie raspundere, vreun bilet de avion sau, in cazul unora, nici macar sa nu stie unde anume merg", a mai scris Tăriceanu.

