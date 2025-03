„Nu se poate să exerciți puterea în partid cu mână de fier, să-ți asumi toată răspunderea, să se facă așa cum îți dorești și, la urmă dacă eșuezi, să nu răspunzi”, a declarat Claudiu Târziu, vineri la Digi24, întrebat dacă îi va cere demisia lui George Simion de la șefia AUR, dacă nu câștigă prezidențialele.

„În mod categoric se va face o analiză foarte serioasă a întregului an electoral, an și ceva deja și vor trebui luate măsuri pentru îndreptarea acțiunilor. Nu se poate să exerciți puterea în partid cu mână de fier, să-ți asumi toată răspunderea, să se facă așa cum îți dorești și, la urmă dacă eșuezi, să nu răspunzi Nu există așa ceva la niciun partid. O să vrem să urmărim în declarația domnului Simion despre dumneavoastră, făcută chiar astăzi, în momentul depunerii candidaturii”, a afirmat Claudiu Târziu, întrebat dacă îi va cere demisia lui George Simion, în cazul că nu intră în turul doi al alegerilor sau le pierde.

Întrebat în ce relație se află cu George Simion, Cladiu Târziu a precizat că „în relații instituționale, așa cum se și cade”.

„Cândva eram în relații de prietenie sau cel puțin eu așa credeam. Dar de vreme ce îți asumi să conduci partidul de unul singur, nu mai pot fi aceleași relații de prietenie. Nu? Eu sunt fondator al acestui partid. Sunt omul care am fost de la punctul zero. Nu m-a adus nimeni, nu mi-a dat nimeni, nu m-a propulsat nimeni”, a completat președintele CNC al AUR.

„Am refuzat să acreditez ideea că în AUR există tabere. Prefer să spun că sunt platforme diferite”

„Am auzit tot felul de prostii mergând de la te-a făcut Simion om, ceea ce mi se pare o prostie”, a continuat Târziu.

„Eu sunt un om cu 30 de ani de carieră în spate. N-am venit din drum ca să mă facă pe mine cineva om și până la trădător, pentru că îmi exprimă un punct de vedere public. Păi, bă, fraților, nu preferați să știți adevărul? Nu credeți că e normal să ia cineva atitudine după ce am epuizat dezbaterile interne și încercările de îndreptare în mod intern, că eu sunt creștin, sunt dus la biserică și așa știu că întâi îl tragi de mânecă pe cel care greșește, după aceea îl pui în discuție în colectiv, în parohie și după aceea, dacă nu iei măsuri mai drastice împotriva lui. Eu am refuzat constant să acrediteze ideea că în partidul AUR există tabere, că există oamenii lui Târziu și oamenii lui Simion, așa cum alții au alimentat ca zvonistică și ca atitudine”, a mai explicat el.

Acesta a adăugat că preferă să spună că în interiorul AUR sunt „platforme diferite, pentru că venim din zone diferite”.

„Vedeți eu vin dintr-o zonă de cultură identitară, de apărare a vieții pe care am slujit-o aproape 26-27 de ani, din zona civică și aproape 30 de ani din zona jurnalistică și culturală. Nu m-am trezit ieri intrând într-un proiect politic, ci am născut un proiect politic pe urma unei munci laborioase în societatea civilă. George Simion și alții vin dintr-o altă zonă, mai activistă, mai obișnuită cu manifestațiile de stradă, cu protestele. Lasă, că am făcut și eu proteste. Mai știe cineva că în 2008, în România a fost primul marș pentru familie organizat de Claudiu Târziu? Nu mai știe nimeni cum. Cum nu mai știu oamenii că eu am făcut Forul Ortodox Român care reunit peste 60 organizați. Dar e foarte important, pentru că toată lumea se raportează la un om politic ca și cum s-ar fi născut azi, când îl vedeți pe prima scenă, în reflectoare. Unii s-au născut, într-adevăr, după prima ploaie, au avut noroc și au tras lotul cel mare. Eu nu. Eu am lucrat foarte intens”, a mai spus Târziu.

Ce spune despre o plecare a sa din AUR

Chestionat dacă va pleca din AUR, urmând exemplul lui Gigi Becali care a anunțat că va demisiona din partid pentru că nu o poate susține pe Anamaria Gavrila la alegerile prezidențiale, Claudiu Târziu a spus că „nu”.

„Eu n-am de ce să plec din partidul pe care eu l-am construit. Eu încerc să întreb lucrurile în partidul meu nu vreau să rup partidul, nu vreau să fac rău partidul lui. Nu vreau să îi fac rău nici lui George Simion în candidatura lui. Dar sunt dator cu un punct de vedere clar, explicit și sincer. De ce? Pentru că, în egală măsură cu el și cu ceilalți care conduc AUR sau sunt în conducerea, cel puțin formal, în conducere AUR, avem o responsabilitate în fața celor care ne-au ales și avem o datorie față de electoratul nostru. Noi trebuia să răspundem așteptărilor acestui electoral electorat cu cel puțin dacă ne hotărâm pentru George Simion să fie primul candidat de de rezervă al domnului Georgescu. Da, să intre în tandem cu cineva care, dacă rămâne, poate să ducă această povară”, a completat el.

Candidatura lui Gavrilă, „o povară”. „Mă delimitez de orice fel de abordare de tip misogin”

Claudiu Târziu a explicat că „nu e o defilare pe podium” candidatura la prezidențiale, ci i se pare o povară pe care nu o poate duce șefa POT Anamaria Gavrilă și nu pentru că e femeie. El a subliniat că sse delimitează de „orice fel de abordare de tip misogin”.

„Pentru că este o povară candidatura aceasta. Nu e o defilare pe podium. Este greu. Știm foarte bine prin ce încercări trecem un astfel de candidat. Nu știu dacă doamna Gavrilă poate să ducă lucrul ăsta și nu mă raportez la ea și mă delimitez de orice fel de abordare de tip misogin. Nu mă raportez la dânsa pentru că este femeie, în felul acesta. M-aș raporta la orice alt politician cu experiența politică pe care o are dânsa”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu