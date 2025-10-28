Președintele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei a fost întrebat marți, în Parlament, dacă se justifică indemnizația sa de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care șefii autorităților de reglementare din alte țări - precum Spania sau Franța - primesc o leafă mai mică. George Niculescu a replicat că nu el și-a stabilit salariul, anunță Digi24.

Întrebat de jurnaliști cum își explică salariul de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care șefii altor instituții de stat nu ajung la astfel de indemnizații, președintele ANRE a declarat: „Vă voi spune un lucru cât se poate de sincer și de adevărat: nu George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității de Reglementare”.

„Nu eu am stabilit salariul”, a insistat Niculescu, atunci când a fost întrebat dacă se justifică acest câștig lunar, adăugând că niciodată, în cariera sa administrativă, nu s-a ghidat după salariul funcției respective.

Întrebat de ce, în această situație, nu i s-a redus remunerația lunară, Niculescu s-a rezumat doar la a preciza că „prevederile legii vor fi puse în aplicare până la termenele stabilite de lege, adică până la 1 ianuarie”.

Șefii Autorității de Reglementare în Enegie, în Comunicații și al Autorității de Supraveghere Financiară s-au plâns că reducerea salariilor cerută de Guvernul Bolojan le va afecta performanța.

Șefii ANCOM, ASF și ANRE au fost chemați în Parlament unde au prezentat un raport privind tăierile de cheltuieli și personal.

Editor : C.A.