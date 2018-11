Teleormanleaks. O jurnalistă de la Rise Project vorbeşte despre "apariţia" valizei şi presiunile care au urmat

"Vom răspunde cu siguranță acestei solicitări din partea autorităților române", spune jurnalista Elena Dumitru, de la Rise Project, în contextul în care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a cerut publicaţiei să îşi dezvăluie sursa informaţiilor din seria #Teleormanleaks. Însă, spune jurnalista, într-un interviu pentru Hotnews, "în niciun caz nu ne putem dezvălui sursele sau (...) să devoalăm materialele în curs de documentare și informațiile pe care le folosim în realizarea acestor articole". Potrivit Rise Project, ANSPDCP "amenință cu penalități de 20 de milioane de euro".

"Nu este prima dată când ne confruntăm cu o astfel de inițiativă guvernamentală. Observăm o oarecare sincronizare: anul trecut, tot într-o perioadă în care publicam anchete, coincidență sau nu, din această serie, chiar în ziua în care urma să publicăm un text am primit un control de la Departamentul Anti-Fraudă de la ANAF. Atunci am mers cu toate documentele pe care ni le-au solicitat, am mers noi cu o valiză de documente, le-am pus la dispoziția inspectorilor antifraudă. S-a desfășurat un control pe mai multe luni asupra organizației noastre. Concluzia a fost că nu am greșit cu nimic. La fel vom face și acum, vom fi complet deschiși să discutăm cu autoritățile, evident fără a ne pune vreodată măcar problema de a ne dezvălui sursele sau măcar materialele în curs de documentare", spune jurnalista Elena Dumitru, în interviul acordat Hotnews.

Aceasta susţine că solicitări în genul celei de la ANSPDCP au primit şi de la "persoane din compania Tel Drum".

Însă, mai arată jurnalista, "vom continua seria de investigații, la fel cum vom continua cu toate materialele la care lucrăm. Rise Project în niciun caz nu lucrează doar la această serie de investigații, ceea ce s-a putut vedea și luni, de la dl Liviu Dragnea, care a mers la Parlament cu două valize. În cea în care nu avea gogoși, dl. Dragnea avea informații și documente publicate inclusiv de RISE Project în anchetele scrise despre alte persoane (...) Va continua și aceasta".

Întrebată de Hotnews şi cum a "apărut" valiza, Elena Dumitru lămureşte şi acest aspect: "Nu ne-a fost livrată la ușa biroului acea valiză. Acea valiză a fost obținută de jurnaliștii Rise Project prin metode pur jurnalistice. Nu a existat nicio altă poveste. Tot ce am putut scrie fără a devoala sursele, fără a le pune în pericol, am făcut-o deja. Asta e tot ce putem spune în momentul de față. Altfel am încălca rigorile jurnalistice", a mai explicat jurnalista de la Rise Project.

Interviul integral - AICI

