Teleormanleaks. Valiza, subiectul momentului. Cât de plauzibil e scenariul și ce se ascunde în spatele lui?

Subiectul care este pe buzele tuturor și a stârnit mare vâlvă în mediul online în acest weekend este... valiza. Totul a pornit de la anunțul jurnaliștilor de la Rise Project, făcut sâmbătă seara: au intrat în posesia unor documente de la firma Tel Drum. Un om ar fi găsit o valiză, undeva, pe un câmp din Teleorman, și în loc să se ducă la Poliție, i-a contactat pe jurnaliștii de la Rise Project și le-a predat-o. În valiză, documente compromițătoare, pe care DNA nu le-a găsit la perchezițiile legate de dosarul Tel Drum. Cât de plauzibil este acest scenariu și ce se ascunde, de fapt, în spatele lui? Răspund întrebării jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu:

Claudiu Pândaru: „Sunt două lucruri și mi se pare că atenția se duce în acest moment într-un punct greșit. Prima chestiune e legată de credibilitatea sursei care difuzează aceste informații: Rise Project. Poate pentru publicul larg este o denumire cu care nu s-au mai întâlnit. Rise Project este însă o instituție de presă acreditată la niște organizații internaționale. Spre exemplu, jurnaliștii din România de la Rise Project au făcut parte din mega-investigația mondială legată de Panama Papers. Sunt și este o sursă credibilă. Apoi, valiza. Unde era, pe ce cultură, de porumb sau grâu, ce culoare și ce dimensiuni?

În primul rând, explicații nu ar trebui să auzim legate de dimensiunea și culoarea valizei sau dacă avea sau nu mâner. Cred că ar trebui să auzim explicații legate de documentele prezentate deja acolo. Sunt, spre exemplu, niște e-mailuri în care fiul domnului Liviu Dragnea îi cere patronului din acte al acelei firme, Tel Drum, să-i plătească niște facturi, niște datorii, cu banii firmei. Or asta, după orice lege din România, e ilegal. Deci dl. Liviu Dragnea este acum cel care ar trebui să fie onest, să iasă și să explice de ce se aflau acele firme, deconturi personale ale familiei sale înțeleg că sunt acolo, de ce erau planurile casei, de ce erau documentele fiului dânsului în conținutul acelor acte...De-aici ar trebui să găsim și să aflăm explicații acum. Culoarea valizei și felul în care arată mi se pare că este o problemă secundară”.

Florin Negruțiu: „Eu mă uit la culoarea valizei. Eu mă uit și la mâner, și la povestea cu țăranul care a găsit valiza, pentru că până să ajungă Liviu Dragnea în fața procurorilor DNA sau în fața judecătorilor, pentru că are deja un dosar, dl. Liviu Dragnea se confruntă de aproape 24 de ore cu un hohot uriaș, homeric, de râs. Toată lumea simte nevoia să gloseze pe marginea acestui fapt, acestei întâmplări. Eu cred că cei de la Rise Project au făcut un teasing la o investigație pe care o vor publica săptămâna viitoare, oferind această imagine, care ți se lipește de retina, da? Este o investigație foarte vizuală. Care va să zică, un țăran din Teleorman merge în curte, găsește o valiză cu un hard conținând documente care îl pot incrimina pe cel mai puternic om din țară, și ce face? O trimite la televiziune, la TVR, la Antena 3? Nu! O urcă-n cloud și o trimite direct la Rise Project. Deci, este o găselniţă de presă, prin care jurnaliştii de la Rise Project anunţă această investigaţie de presă.

Acolo sunt, într-adevăr, niște documente și legăm această întâmplare, această investigație, de ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână: acum o săptămână, Înalta Curte a acceptat redeschiderea unui dosar privind privatizarea Tel Drum, dosar închis în 2013. Liviu Dragnea a primit atunci neînceperea urmăririi penale. Între timp, DNA-ul a cerut redeschiderea dosarului. De ce? Pentru că s-au mai găsit documente, s-au mai găsit probe suplimentare. Or, acest dosar este al doilea care vizează firma Tel Drum. Știm că există o investigație, pornită de la OLAF, cu fonduri europene, acuzația fiind deosebit de gravă și vizându-l direct pe Liviu Dragnea, care are calitatea de inculpat în acest dosar. (Este acuzat, între altele de folosirea de documente false pentru obținerea de fonduri europene). Deci până să ajungă în fața judecătorilor, Liviu Dragnea se înfățișează opiniei publice și cred că și partidului, pentru că el are în momentul acesta o mare problemă de credibilitate”.

Săptămâna care vine, PSD se reunește de două ori în ședință a Comitetului Național Executiv (CEx).

„Dl Liviu Dragnea tinde să devină ridicol. Or, în PSD cea mai mare problemă e când liderul e ridicol sau ridiculizat pe internet. Imaginea de om puternic e înlocuită de cea a unui om de care se râde din toate părțile”, subliniază Claudiu Pândaru.

