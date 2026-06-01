Tensiuni după prăbușirea dronei rusești la Galați: Consiliul de Securitate al ONU a fost convocat la cererea României

Blocul din Galați lovit de o dronă rusească. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consiliul de Securitate ONU se reuneşte luni, la cererea României, ca urmare a incidentului de la Galaţi, unde o dronă de provenienţă rusească s-a prăbuşit pe un bloc şi a explodat, distrugând un apartament şi rănind doi locatari.

Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Conform diplomatului, intruziunea dronei şi explozia acesteia într-o zonă dens populată, în urma căreia au fost răniţi cetăţeni români, sunt încălcări grave ale Cartei ONU şi dreptului internaţional.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m., ora New York-ului (n.r. ora 22.00 a României), în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Ţoiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, publicând imagini cu fragmente din drona prăbuşită la Galaţi şi cu inscripţiile acesteia, că este, fără dubiu, de provenienţă rusească.

Raportul tehnic şi toate concluziile vor fi transmise de către România structurilor specializate ale NATO şi Uniunii Europene. Şeful statului avertizează că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”.

Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească, cu o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi, Galaţi, Grindu sau Luncaviţa.

