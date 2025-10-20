Live TV

Video Tensiuni în Coaliție din cauza majorării salariului minim. UDMR: „Am decis că nu va crește”. PSD: „Înghețarea veniturilor, o greșeală”

Data publicării:
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Liderii Coaliției de guvernare nu se înțeleg asupra majorării salariului minim în 2026. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că a existat consens în Coaliție că veniturile nu vor crește de la anul, inclusiv PSD fiind de acord cu această variantă. În schimb, public, social-democrații insistă că înghețarea salariilor ar fi o greșeală.

„Cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul începând de anul viitor. Aceasta a fost discuția săptămâna trecută”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena3 CNN. 

Întrebat dacă inclusiv PSD a susținut această variantă, liderul UDMR a transmis: „Da, da, cu toții. Ei au zis că ar trebui, dar toată lumea înțelege că, în acest moment, pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară.

Săptămâna trecută am ajuns la această concluzie, propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026 așa cum a fost și în 2025. Noi susținem această variantă pentru că nu este momentul”.

Citește și: Crește sau nu salariul minim în 2026? Variantele discutate în Guvern

În ciuda declarațiilor lui Kelemen Hunor, în spațiul public social-democrații susțin că, din contră, salariul minim ar trebui să crească. 

„Ultima decizie în partid era că susținem creșterea salariului minim. Susținem că trebuie să respectăm directiva Uniunii Europene. Din punct de vedere economic, politic și social, înghețarea salariului minim este o greșeală enormă.

Vom avea populație din ce în ce mai săracă, patronatele vor avea clienți din ce în ce mai puțini, iar puterea de cumpărare s-a erodat deja din cauza majorării TVA. Eu rămân convins că salariul minim trebuie să crească”, a transmis deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, la Digi24.

De altfel, mai mulți lideri PSD au subliniat, prin postări pe rețelele sociale în ultimele zile, că salariul minim ar trebui să crească. 

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026, variantă susținută și de USR. 

Întrebat la Digi24 care este poziția USR cu privire la creșterea veniturilor anul viitor, deputatul Claudiu Năsui, a declarat: „Să nu crească salariul minim. Înghețarea e un lucru foarte bun în momentul ăsta. Dacă vrem să ajutăm cu adevărat oamenii, ar trebui redusă taxarea pe salariul minim”.

O decizie ar urma să fie luată în această săptămână, după noi discuții în Coaliție, dar și după ce ministrul Muncii, Florin Manole, va avea discuții cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor.

Citește și: Şedință la Ministerul Muncii: sindicatele şi patronatele, chemate la negocieri privind salariul minim

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova urmează să fie demolat parțial, după explozia...
Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat...
Kestutis Budrys
Vizita așteptată a lui Putin la Budapesta stârnește revoltă în UE...
vlad oprea
Vlad Oprea, acuzat de spălare de bani, luare de mită și abuz în...
Ultimele știri
Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova afectat de explozie: Stelian Bujduveanu a explicat etapele intervenției
Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București
Restricţii de trafic pe DN 1, între Ploiești și Câmpina, la podul Bănești
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
Şedință la Ministerul Muncii: sindicatele şi patronatele, chemate la negocieri privind salariul minim
ccr curtea constitutionala
CCR decide, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Hotărârea a fost amânată, până acum, de două ori
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie
ludovic orban
Ludovic Orban: Jocul la ofsaid al PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României
kelemen hunor
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare e dacă vom avea în sfârșit o politică externă. Acum, România nu contează
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce...
Digi FM
Gabriela Firea, cu prima nepoțică în brațe. Soția fiului cel mare a născut: "Bine ai venit în familia...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, furios pe divă, la 27 de ani de la divorț: "Sunt un bărbat prea bun pentru tine...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu