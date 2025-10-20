Liderii Coaliției de guvernare nu se înțeleg asupra majorării salariului minim în 2026. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că a existat consens în Coaliție că veniturile nu vor crește de la anul, inclusiv PSD fiind de acord cu această variantă. În schimb, public, social-democrații insistă că înghețarea salariilor ar fi o greșeală.

„Cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul începând de anul viitor. Aceasta a fost discuția săptămâna trecută”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena3 CNN.

Întrebat dacă inclusiv PSD a susținut această variantă, liderul UDMR a transmis: „Da, da, cu toții. Ei au zis că ar trebui, dar toată lumea înțelege că, în acest moment, pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară.

Săptămâna trecută am ajuns la această concluzie, propusă de premier: să rămânem cu salariul minim și în 2026 așa cum a fost și în 2025. Noi susținem această variantă pentru că nu este momentul”.

În ciuda declarațiilor lui Kelemen Hunor, în spațiul public social-democrații susțin că, din contră, salariul minim ar trebui să crească.

„Ultima decizie în partid era că susținem creșterea salariului minim. Susținem că trebuie să respectăm directiva Uniunii Europene. Din punct de vedere economic, politic și social, înghețarea salariului minim este o greșeală enormă.

Vom avea populație din ce în ce mai săracă, patronatele vor avea clienți din ce în ce mai puțini, iar puterea de cumpărare s-a erodat deja din cauza majorării TVA. Eu rămân convins că salariul minim trebuie să crească”, a transmis deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, la Digi24.

De altfel, mai mulți lideri PSD au subliniat, prin postări pe rețelele sociale în ultimele zile, că salariul minim ar trebui să crească.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026, variantă susținută și de USR.

Întrebat la Digi24 care este poziția USR cu privire la creșterea veniturilor anul viitor, deputatul Claudiu Năsui, a declarat: „Să nu crească salariul minim. Înghețarea e un lucru foarte bun în momentul ăsta. Dacă vrem să ajutăm cu adevărat oamenii, ar trebui redusă taxarea pe salariul minim”.

O decizie ar urma să fie luată în această săptămână, după noi discuții în Coaliție, dar și după ce ministrul Muncii, Florin Manole, va avea discuții cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor.

