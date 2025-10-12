Tensiunile din coaliția de guvernare se amplifică după declarațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că ar fi preferat o coaliție fără USR. În replică, Dominic Fritz, a afirmat, duminică, în direct la Digi24, că „în PSD sunt forțe care își doresc să nu se schimbe nimic” și că formațiunea pe care o conduce este un partener „incomod, dar necesar” pentru a continua reformele promise.

Dominic Fritz a replicat, la Digi24, că declarația lui Grindeanu are legătură cu competiția internă din PSD.

„Domnul Grindeanu este într-o campanie internă, după ce am înțeles, vrea să devină noul președinte PSD, ales la un congres care, sperăm cu toții, va fi în curând și se pare că aceste înțepături sunt, cum să spun, o bună strategie de campanie internă. Întotdeauna este nevoie de un adversar extern. Adevărul este că această coaliție este neobișnuită. Adevărul este că în circumstanțe normale, probabil coaliția de guvernare ar arăta altfel, dar iată că nu suntem într-o situație normală”, a spus liderul USR.

România încă este într-o criză și, apropo, într-o criză de deficit în care tocmai unele partide ne-au aruncat prin guvernarea lor din ultimii ani și, de aceea, USR este un partid responsabil și vrea să pună umărul la rezolvarea acestei crize.

Sorin Grindeanu, întrebat la Antena 3 dacă ar fi preferat o coaliție fără USR, a declarat: „Aș fi preferat o coaliție fără USR, așa cum USR ar fi preferat o coaliție fără PSD. Există însă o majoritate fără USR.”

Fritz a subliniat că ministerele conduse de USR aduc un plus de energie reformatoare, chiar dacă nu sunt întotdeauna „confortabile” pentru partenerii vechi.

„Cu siguranță, prezența USR, prezența noastră activă, a miniștrilor noștri, nu este neapărat o prezență comodă pentru ceilalți și evident că elementul nou în această guvernare suntem noi, sunt colegii de la USR, pentru că până acum câteva luni, ceilalți trei parteneri au funcționat bine mersi, dar iată că nu a fost așa de bine pentru țară. Am avut o traumă în această țară cu alegerile prezidențiale care s-au sfârșit bine, dar toată lumea a simțit nevoia unui nou început și de aceea, încă o dată, cred că prezența USR, chiar dacă nu este întotdeauna cea mai comodă pentru cei vechi, este una benefică și importantă pentru țară, că această energie de reformă pe care o aducem în această coaliție face bine, cred că, și guvernului, și țării”, a declarat Dominic Fritz la Digi24.

Întrebat dacă PSD pune piedici reformelor, liderul USR a spus că în Partidul Social Democrat „sunt forțe care își doresc să nu se schimbe nimic.

„Responsabilitatea noastră, în coaliție, este să marginalizăm aceste voci care vor ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Cetățenii ne spun foarte clar că vor ca România să funcționeze mai bine, ca statul să funcționeze mai bine pentru ei și, într-adevăr, nu toată lumea este de acord cu asta”, a afirmat el.

Despre Sorin Grindeanu, liderul USR a evitat un comentariu direct, dar a spus că speră ca PSD să se stabilizeze după ce va avea „o conducere stabilă, nu interimară”.

Nu îi dau note acum lui Sorin Grindeanu. Îi urez succes pentru cursa internă și sper că, atunci când PSD va avea o conducere stabilă și definitivă, lucrurile vor putea funcționa mai hotărât.

Dominic Fritz a mai vorbit despre ședința coaliției, care ar trebui să aibă loc luni, după ce prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat că întâlnirea ar fi fost anulată.

„Nu pot să confirm asta, dar ultima informație pe care am primit-o este că se ține. Mi-am luat biletul de avion pentru mâine seară, ca să vin la București. Aș fi extrem de dezamăgit dacă, cu 24 de ore înainte, cineva ar fi găsit un motiv să anuleze această întâlnire importantă”, a spus președintele USR.

Anterior, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, declarase că ședința ar fi fost anulată.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din coaliție (pe surse, nu oficial), așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară.”

