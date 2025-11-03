Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru „Ora Premierului”, unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat, luni, la Digi24, că liderul PSD Sorin Grindeanu nu s-a consultat cu Ilie Bolojan înainte de formularea cererii de chemare în Parlament iar liderul liberalilor ar fi fost deranjat de acest lucru. Deputatul PSD Adrian Câciu acuză că „dacă doamna (Ioana-n.red.) Dogioiu și-ar face meseria la Guvern și ar pune agenda publică a prim-ministrului și pe următoarea săptămână, poate nici Parlamentul n-ar face această eroare”.

„Eu nu cred că în momentul de față putem vorbi de un refuz al lui Ilie Bolojan de a veni în Parlament. Nu e vorba de un refuz.

Eu cred că noi suntem o coaliție și cred că în momentul în care un partid din coaliție își dorește ca prim-ministrul să vină să explice, înainte să ceară orice în Parlament, ar trebui să aibă o discuție informală cu prim-ministrul: «Vrem să te chemăm luni sau miercuri să ne spui ce e cu trupele americane», cu ce temă vrei să abordăm. În momentul în care lucrurile astea se fac într-o variantă de alt gen, e posibil ca programul premierului chiar să fie un program care să nu permită venirea în Parlament, decât în ipoteza în care renunți la alte lucruri. Întotdeauna, premierul trebuie să stabilească dacă își respectă un program pe care și l-a făcut sau dacă și-l modifică.

Nu știu cu siguranță ce are Ilie Bolojan în această după-amiază în Parlament, însă nu se pune problema la modul că nu-și putea rupe o oră, pentru că, teoretic, de la Guvern până la Parlament face o jumătate de oră, o dezbatere parlamentară nu durează o oră. Pentru că, cu siguranță dacă vine prim-ministrul, toată lumea și la do să pună întrebări și practic discutăm de o perioadă mult mai lungă.

Eu am convingerea că Ilie Bolojan va veni în Parlament, a primit solicitarea și sunt convins că nu se va întâmpla astăzi, se poate întâmpla miercuri, de exemplu, sau lunea viitoare și cred că explicațiile pe care le va da Ilie Bolojan vor fi la fel de binevenite și lunea viitoare, sau miercurea asta sau la altă dată.

Ceea ce vreau să punctez este că, atâta vreme cât suntem parteneri în coaliție, eu cred că o asemenea decizie trebuie luată în coaliție și nu altundeva.

Cu siguranță l-a deranjat acest lucru (că nu l-a consultat înainte - n.red.). Eu am certitudinea, chiar dacă niciodată Ilie Bolojan nu va recunoaște acest lucru, pentru că este o manifestare neprietenoasă. Sorin Grindeanu se întâlnește cu Ilie Bolojan săptămânal. Puteau fi lucruri foarte ușor discutate, agreate. Bolojan spunea «pot veni miercuri, luni, marți», și nu apărea totul în spațiul public ca pe o frondă a PSD-ului față de Ilie Bolojan”, spune liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

Adrian Câciu: Miniștrii de linie ai USR ar trebui să lămurească subiectul Apărării

Adrian Câciu, deputat PSD, acuză lipsa unei agende publice a premierului.

„Domnul Bolojan nu a avut o agendă publică pusă pe site-ul Guvernului. Vineri nu avea, adică să existe evenimente publice pentru luni.

Sunt două solicitări total distincte. O solicitare propusă de PSD și votată de birourile permanente și o solicitare propusă de AUR. Sunt subiecte și solicitări diferite, pentru că s-a încercat totuși să se introducă o confuzie și că e o frondă AUR-PSD, ceea ce este total incorect. Astăzi vom avea aceste birouri permanent, se va lua act de ceea ce a spus comunicatul de la Guvern și probabil că va fi o nouă convocare pentru miercuri. Noi avem plen și azi, și mâine, și poimâine.

Pe de altă parte, nu aș putea să fiu de acord cu domnul Ferechiu în ceea ce privește discuțiile cu ușile închise prin Coaliție, având în vedere că totuși Parlamentul României este cel care decide cine guvernează și decide cine este sau face parte dintr-un guvern. Adică, chiar dacă ar fi vreo astfel de discuție, ar fi foarte prost pentru popor să vadă că s-au înțeles unii, au discutat unii la o cafea în Coaliție, subiecte care sunt de interes poate și pentru țară.

Vă spun care e cel mai de interes subiect, dincolo de această discuție pe care clar o va lămuri domnul prim-ministru, pe care trebuia de fapt să o lămurească miniștrii de linie care sunt USR.

Nu știu de ce tot din PNL acoperă gafele celor din USR, mai ales a doamnei Țoiu, care ne-a asigurat că vom avea o prezență sporită a militarilor americani. Discuția este mai amplă, pentru că vom lua 16 miliarde de euro împrumut. Nu vrem să mai trecem prin saga PNRR-ului, care a fost un document secret. Până și cei care ulterior, inclusiv domnul Ciucă, care era ministru al Apărării, nu știa ce scrie în PNRR. Deci la un an de zile nu știam. Nu vrem să aflăm despre acest program că se face tot așa pe ascuns.

Este corect ca premierul și miniștrii de resort să vină în Parlament și să ne spună «domnule, aceste 16 miliarde de euro pe care România le va lua la dobânzi foarte bune, le vor duce așa - 3 miliarde, nu știu, dau și eu niște cifre - X miliarde pe infrastructura de militară, alte X, Y miliarde pe înzestrare, alte Z miliarde pe industria de apărare, ceea ce va însemna un boost pentru pentru...”, spune Câciu.

Acesta acuză că „dacă doamna (Ioana-n.red.) Dogioiu și-ar face meseria la Guvern și ar pune agenda publică a prim-ministrului și pe următoarea săptămână, poate nici Parlamentul n-ar face această eroare”.

„Pe de altă parte, în alte țări, vă asigur că un premier chiar respectă Parlamentul și, indiferent ce program are, anulează programul pe care îl avea pentru a veni”, mai precizează deputatul PSD.

Daniel Fenechiu: E moția congresului PSD își pune încă amprenta asupra anumitor conduite

Fenechiu afirmă, în replică „că emoția congresului PSD își pune încă amprenta asupra anumitor conduite din PSD”.

„Nimeni nu-l împiedica pe Sorin Grindeanu să-i spună «Băi, Ilie, trebuie să te chemăm în Parlament să explici, să vadă lumea cum stau lucrurile și asta trebuie să fac, pentru că sunt șeful unui partid important». Între doi oameni care sunt la guvernare, lucrurile așa se arată.

Pe de altă parte - vorbesc în calitate de lider al PNL - niciodată nu am făcut demersuri împotriva unui ministru al Coaliției, că ministrul era PSD, UDMR sau USR. Niciodată n-am făcut altceva decât să-l contactez pe liderul de grup din partidul respectiv, să facem o discuție cu liderii de grup și să găsim acea soluție care să arate că această coaliție chiar își dorește să rezolve lucruri, nu să spele lucruri în public.

Una peste alta, cel mai important lucru pe lângă programul guvernului, este ca această coaliție să arate că există o solidaritate pe măsurile care sunt luate. Cred că în momentul de față Ilie Bolojan poate da niște explicații din perspectiva prim-ministrului. Nu cred că va putea să explice de ce Statele Unite au luat decizia trupelor, pentru că bănuiesc că Donald Trump nu s-a consultat cu Ilie Bolojan, cum cred că nu s-a consultat nici cu Sorin Grindeanu, iar pe de altă parte îmi aduc aminte că atunci când Sorin Grideanu era ministrul Transporturilor și vicepremier și au existat anumite solicitări ca să-l chemăm să facem diverse lucruri, eu întotdeauna am luat deciziile de vot, atât în Biroul Permanent, cât și în Senat, după ce m-am consultat cu liderul PSD”, mai afirmă Daniel Fenechiu.

Liderul din PSD spune că, în calitate de ministru al Finanțelor, a fost chemat în Parlament și a amânat atunci o întâlnire cu agențiile de rating.

Senatorul PNL spune că 5 miniștri ai PSD în guvernul trecut „n-au venit de trei ori consecutiv, invocând o agendă pe care eu am susținut-o, pentru că treaba unui ministru e să-și facă treaba”.

AUR și PSD l-au chemat pe Ilie Bolojan pentru explicații în Parlament

Grupul parlamentar al AUR l-a chemat pe Ilie Bolojan în Parlament, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”.

AUR voia ca șeful Executivului să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul acestui an, bugetul pe 2026 și pregătirile pentru sezonul de iarnă, în contextul scumpirii energiei electrice.

Imediat după solicitarea AUR, și PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan la explicații privind retragerea parțială a unor militari americani din România.

