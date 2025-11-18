Coaliția dezbate aprins tăierile din administrația centrală. Potrivit informațiilor Digi24, ar fi vorba de reduceri cu 10% din cheltuielile de personal, adică salarii și sporuri, din MAI, MApN și Educație. Dar, în sistemul de învățământ a fost deja o tăiere de 6% în pachetul 1, deci acum s-ar discuta de diferența de 4 procente.

Sorin Grindeanu: „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu sunt de acord”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, marți, că „pe abordarea cu «unii sunt frumoși» nu sunt de acord”, făcând referire la exceptarea unor ministere de la tăieri.

„Așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu s-a discutat cu reducerea cheltuielilor pe 10%. Asta este ceea ce am discutat aseară, inclusiv lucrurile care țin de personal, cu 10%. Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-au făcut reduceri. La Educație, prin pachetul 1 s-au luat măsuri care nu pot fi peste acele măsuri, să vii încă o dată cu 10%.

Pe abordarea cu «unii sunt frumoși» nu sunt de acord. Pot să spun și eu că PSD nu e de acord nici cu Armata, nici cu Educația, nici cu Sănătatea...L-am sunat pe premier și i-am spus ce a apărut, cum unii încearcă să pară frumoși. I-am spus că cu această abordare PSD nu e de acord. A spus că nici domnia sa nu e de acord cu lucrurile astea în care unii pozează în Făt-Frumos și o să avem o discuție în Coaliție legat de subiect.

Pe de altă parte, administrația locală, pe bune dreptate, spune că au făcut multe reduceri anul trecut. Nu se poate ca povara să pice doar pe administrația locală. Acest lucru a fost luat în calcul de premier, când a venit cu propunerea de 10%. Astea sunt discuțiile de la care pornim. Cred că săptămâna asta o să avem o formă. Ar trebui să meargă în Guvern, să parcurgă pașii constituționali”, afirmă Sorin Grindeanu.

Kelemen Hunor: La Educație nu mai ai de unde să mai tai, că n-ar fi corect

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, spre exemplu, la Educație „nu mai ai de unde să mai tai, că n-ar fi corect”.

„A fost crescută norma de la 18 la 20 de ore, după aceea s-a redus ora cu plata și bursele și la învățământul superior la fel. A fost crescută norma didactică și au fost reduse bursele. S-a aplicat din august și din septembrie. Dacă raportăm aceste cheltuieli la un an de zile, cred că ei sunt la peste 10% de unde ai tăiat. Asta a fost discuția de acum două luni. De acolo nu mai ai de unde să mai tai, că n-ar fi corect”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că forma legii propuse luni seară excepta tăieri la Educație și Sănătate.

Liderul UDMR a menționat că reducerile de cheltuieli se vor face din anvelopa salarială a fiecărei instituții acolo unde este necesar, însă la decizia acesteia.

„Fiecare ordonator de credit trebuie să vină cu o hotărâre de guvern. În unele cazuri, la administrația centrală, trebuie să dai și o lege. La administrația centrală nu poți să dai o singură lege, fiindcă fiecare stâlp, pe fiecare instituție există un act normativ, HG, în care s-a aprobat numărul de angajați, numărul de locuri, de organigramă.

Vor avea o anvelopă salarială mai mică cu 10%. N-o să fie la fel peste tot în administrația centrală. Sunt anumite zone unde n-ai cum să reduci 10%. În alte zone poți să reduci și 20%. Când anvelopa salarială se va decide în proiectul de buget și după ce va fi votat în Parlament, se va vedea exact care e situația”, spune Kelemen Hunor.

Liderul din Coaliție subliniază că dacă nu se aplică o reducere de 10% la anvelopa salarială, „n-avem cum să reducem deficitul bugetar”. „Pur și simplu nu se poate. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea”.

Ionuț Moșteanu: „Este total inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți, la Parlament că nu este de acord cu tăierile propuse la salariile militarilor. „Este total inoportun să ne atingem acum de motivarea militarilor”. „Am susținut asta și în Coaliție”, afirmă ministrul USR.

Editor : A.C.