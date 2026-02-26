Live TV

Tensiuni în Coaliție: PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026

grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin

Partidul Social Democrat a transmis o reacție oficială după poziția exprimată de Partidul Național Liberal privind consultarea internă anunțată de Sorin Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de premierul Ilie Bolojan.

Într-un comunicat de presă, PSD precizează că nu a cerut PNL să vină cu o altă propunere de premier și nici nu a solicitat conducerii USR retragerea miniștrilor din guvern. Social-democrații subliniază însă că actualul Executiv a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD, iar conducerea partidului are „dreptul suveran și democratic” de a analiza, în forurile interne, dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala coaliție de guvernare.

PSD amintește că procesul de consultare internă a fost anunțat public cu mai multe luni în urmă și că decizia finală va depinde inclusiv de propunerea de buget pentru anul 2026. Totodată, formațiunea susține că dezbaterea internă a fost determinată de „numeroasele încălcări ale Acordului Politic al Coaliției” de către unii parteneri de guvernare, care ar fi impus decizii în Executiv fără consultare și fără consens.

Social-democrații afirmă că au avut „o conduită corectă” atunci când, în pofida diferențelor doctrinare față de celelalte partide din coaliție, au susținut prin vot o formulă de guvernare menită să asigure stabilitate politică. În același timp, PSD precizează că sprijinul acordat nu poate fi „în orice condiții” și indiferent de frecvența încălcării Acordului Politic.

În comunicat se arată că PSD a cerut și cere în continuare partenerilor de coaliție să respecte interesele alegătorilor social-democrați, care au o pondere semnificativă în structura electorală a actualei majorități. Formațiunea consideră legitimă reacția sa atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează cetățenii cu venituri mici și medii.

PSD susține, de asemenea, că după o perioadă de austeritate severă este necesar ca viitorul buget al țării să includă alocări pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile.

Reacția PSD vine după ce Partidul Național Liberal a transmis, joi, un comunicat în care a arătat că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă”. Liberalii au precizat că își doresc ducerea la termen a Acordului Coaliției, „în litera și în spiritul lui”, și i-au cerut președintelui PSD, Sorin Grindeanu, să clarifice „dacă se află la guvernare sau în opoziție”.

PNL a avertizat că, în cazul în care PSD dorește schimbarea Acordului, partidul își rezervă dreptul de a acționa în consecință, invocând principiul potrivit căruia „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”.

