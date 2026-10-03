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Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute: „Mai aveți doi ani. Ocupați-vă de Buzău”

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Sediul central al PSD din București.
Sediul central al PSD din București. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, îi cere primarului Constantin Toma să se concentreze pe proiectele începute în oraș, înainte să anunțe investiții de sute de milioane de euro. Social-democratul susține că administrația locală a pierdut finanțări pentru mai multe proiecte și îi transmite edilului că mai are doi ani de mandat.

„Domnule primar Toma, mai aveți doi ani. Ocupați-vă de Buzău. Buzoienii s-ar putea să mai fie păcăliți o dată, poate chiar mințiți cu încă o promisiune frumoasă. Dar există o limită.
În timp ce realitatea din oraș este cea pe care o vedem cu toții, Constantin Toma visează la proiecte de sute de milioane de euro: Orbital de 200 de milioane de euro, spital de 200 de milioane, Filarmonică, aeroport. Noroc că Marcel Ciolacu a intervenit pentru proiectul spitalului existent", îi transmite Romeo Lungu, într-o postare pe Facebook.

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În același timp, Romeo Lungu susține că municipalitatea ar fi pierdut finanțări pentru proiecte deja începute sau aflate în pregătire.Lungu amintește și proiectul Aqua Park, pentru care susține că municipalitatea a contractat un împrumut de aproximativ 14 milioane de euro, dar investiția nu este încă finalizată. În mesajul său face referire și la Cinema Dacia, despre care spune că este închis de aproape un deceniu.

„Aproape 80 de milioane de euro pentru cele 30 de blocuri - finanțare pierdută. Aproape 2 milioane de euro pentru dotarea școlilor - bani pierduți. Proiectul bazinului de înot - pierdut. 25 de milioane de euro pentru Campusul Universitar - finanțarea prin PNRR - pierdută. Pentru Aqua Park am ajuns să împrumutăm aproximativ 14 milioane de euro. Și nici acesta nu este gata. Mai avem și Cinema Dacia, închis de aproape un deceniu. În tot acest timp, administrații din orașe mult mai mici au găsit soluții pentru a recupera și reda publicului cinematografe și spații culturale. La Buzău încă așteptăm. Și atunci ne întrebăm: dacă nu reușim să ducem la capăt proiectele pentru care banii au existat, cum să mai creadă buzoienii în Orbital, aeroport, Filarmonică și proiecte de câte 200 de milioane de euro", susține acesta.

Romeo Lungu îi reproșează edilului și situația infrastructurii din municipiu. Îi cere să termine străzile începute, să amenajeze alei și parcări și să se implice pentru ca toate locuințele din municipiu să aibă acces la gaze. De asemenea, acesta critică și situația sportului din Buzău. de handbal feminin și cere administrației locale să deschidă pentru copii terenurile și bazele sportive ale școlilor, realizate din bani publici.

„Rezolvați lucrurile aparent "mărunte": o stradă terminată la timp, o alee decentă, un loc de parcare, un teren pe care copiii să poată intra și să se joace.
Pentru omul care locuiește aici, acestea nu sunt lucruri mărunte. Asta înseamnă administrație. (....) Ați desființat echipa de fotbal și echipa de handbal feminin. Două echipe care reprezentau Buzăul și în jurul cărora s-au strâns ani la rând suporteri și copii care visau să le calce pe urme. Dacă sportul de performanță a ajuns aici, măcar lăsați copiii să facă sport. Deschideți terenurile de fotbal și bazele sportive ale școlilor, făcute din bani publici și permiței copiilor să le folosească”.

Mesajul vine în contextul tensiunilor dintre liderul PSD Buzău și primarul Constantin Toma. Edilul a criticat în ultima perioadă conducerea partidului și a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi independente la alegerile locale din 2028, în timp ce Romeo Lungu i-a cerut să își clarifice poziția față de PSD.

 

Editor : A.R.

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