Tensiuni în USR pe marginea proiectului de „clarificare ideologică” lansat de Dan Barna: Ne faci să pierdem vremea

Echipa lui Dan Barna a lansat vineri un proiect pentru definirea ideologică a partidului, pe marginea căruia membrii USR se vor pronunța în luna februarie printr-un referendum intern. Conform documentului, USR se declară partid de centru dreapta modern, care „va face opoziție real liberală la guvernul Partidului Național Liberal”. Programul programatic al lui Dan Barna conține și câteva măsuri guvernamentale, printre care reducerea impozitului pe salarii și eliminarea impozitului pentru salariul minim, o măsură pe care Barna o anunța și în campania prezidențială.

Documentul prezentat de liderul USR este însă contestat în interiorul partidului. Mihai Goțiu și Florina Presadă, membrii în Biroul Național al USR au criticat vineri documentul echipei Barna.

„Ne bat alegerile locale și anticipatele la ușă, cei care ne-au acordat încrederea așteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu și apropiații tăi din USR aveți vreme de pierdut cu referate și documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Țara asta are nevoie de politici de guvernare, locale și naționale, nu de cartoane și etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor când ne ocupăm de așa ceva?”, a scris senatorul USR, Mihai Goțiu, pe Facebook.

O reacție asemnătoare a avut și senatorul Florina Presadă.

„Nu de acest referendum sau etichetare are nevoie USR. Trebuie să ne pregătim serios de alegerile care vin, trebuie să continuăm selecția candidaților și să ne stabilim niște strategii politice. Iar în acest context, să spui că întâi te definești ca partid de centru-dreapta, și abia apoi „vom face opoziție real liberală la guvernul Partidului Național Liberal”, este un gest de imaturitate politică”, a scris și Presadă.

Goțiu merge mai departe și îl întreabă pe Dan Barna dacă este dispus să demisioneze în situația în care la referendumul intern nu își vor asuma 50% dintre membrii de partid documentul.

„Dane, te întreb pe tine și pe colegii care susțin asta: dacă mai mult de 50% dintre membrii USR nu-și asumă documentul acesta (nota bene, avem deja o Cartă a Valorilor USR adoptată), îți vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea?”, a mai scris Goțiu.

Intenția lui Barna de a clarifica orientarea doctrinară a USR a fost văzută de o parte dintre membrii de partid ca o încercare de a acoperi scandalul excluderilor de la finalul anului trecut, într-o perioadă în care Barna era contestat și pentru eșecul de la prezidențiale.

În luna februarie, membrii USR vor vota online dacă vor sau nu ca partidul să își asume o poziție doctrinară de centru-dreapta.

Întrebarea la care vor răspunde membrii USR va fi:

„Sunteți de acord ca USR să asume o poziție doctrinară de centru – dreapta modern?”

Răspuns: Da / Nu”

Ce conține documentul pentru definirea ideologică a USR

Documentul pus în dezbatere de echipa președintelui USR, conține o serie de mesaje cu privire la valorile și principiile care definesc partidul și un decalog de măsuri guvernamentale sau principii generale de bună guvernare.

Fragmente din document:

„USR este partidul nou, anti-sistem, care coagulează energiile celor care vor cu adevărat o schimbare, care se implică în viața publică.”

„Valorile în care credem sunt: Libertatea, însoțită de responsabilitate. Economie de piață și libertatea economică. Educație și șanse pentru toți. Respectul și garantarea proprietății private. Libertate religioasă. Respectul față de viața privată. Demnitatea persoanei. Dreptatea, Adevărul. Competența. Meritocrația. Integritatea. Respectul față de lege și stat de drept. Libertatea de expresie. Drepturile omului. Respectul față de cultura europeană clasică. Valorile și principiile morale euro-atlantice.”

„Doctrina ”USR centru-dreapta modern” este o sinteză între liberalismul european și puterea comunităților.”

Documentul complet poate fi consultat aici.

Editor: Robert Kiss