Live TV

Video Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei privind reducerea accizei la carburanți. Ce au decis oficialii (surse)

Andreea Bratu
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Călin

Discuții tensionate au avut loc între premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare pe o parte, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan de cealaltă parte, potrivit surselor Digi24, pe subiectul privind reducerea accizei și a TVA-ului pentru carburanți.

La finalul săptămânii anterioare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ar fi insistat să fie reduse TVA și accizele la carburanți pentru ca impactul asupra prețului să fie unul imediat și direct, potrivit surselor Digi24.

De cealaltă parte, în acele discuții, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan ar fi insistat ca această măsură să fie amânată pentru scenariul în care prețurile carburanților ar ajunge în jur de 11 lei pe litru și doar în acel context să se aplice măsuri pentru reducerea taxelor, potrivit surselor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu a fost de acord cu această amânare, dar s-a convenit ca măsurile să fie luate în două etape: cele trei pe care le vedem pe masa Guvernului în OUG și apoi, dacă este cazul, să fie reduse și taxele.

Pe fondul discuțiilor tensionate de la Palatul Victoria din weekend, PSD se declară nemulțumiți de măsurile Guvernului, venite chiar de la ministrul social-democrat Bogdan Ivan.

Citește și Guvernul exclude plafonarea prețurilor la combustibili. Ionuț Dumitru: „Statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea” 

Guvernul a aprobat un sprijin de 620 de milioane de lei pentru fermieri, pentru subvenţionarea motorinei în anul 2026 și a aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, care prevede compensarea creșterii prețului la motorină.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
Digi Sport
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fritz
Stenograme din ședința USR. Fritz, atacuri la PSD: „Dacă soția bagă divorț, noi îi spunem că mai continuăm? Până unde ne umilim?”
ilie bolojan catalin predoiu pnl
Un lider PNL acuză PSD că amână referendumul intern până la împărțirea funcțiilor-cheie din justiție. Stenograme din ședința conducerii
Ministrul Muncii, Florin Manole
Ce se întâmplă cu ajutoarele one-off și cu pensiile înainte de Paște. Anunțul ministrului Muncii
Benzinărie
„Vom vorbi foarte curând de o penurie”. Economist: măsurile Guvernului pe carburanți riscă să ducă la închiderea benzinăriilor
Ce efecte vor avea măsurile de criză ale Guvernului pe piața carburanților. Experții nu exclud raționalizarea
Recomandările redacţiei
Iran Mideast Jerusalem Protests
Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea...
diana sosoaca
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European: se decide dacă îi va...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Iranul are un nou șef al...
JD Vance și Donald Trump
Un conservator american îi cere lui JD Vance să invoce al 25-lea...
Ultimele știri
„Suntem într-o criză profundă de energie de trei ani”. Specialist: Exportăm aproape pe nimic și importăm la prețuri mari
Milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Sumele plătite depășesc 2,6 miliarde de lei
Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la istorie, publicate de Ministerul Educației. Cum se rezolvau corect cerințele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Fanatik.ro
Generaţia de Aur, invitată la antrenamentul oficial înainte de Turcia – România! Ce decizie au luat Hagi şi...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Gică Hagi s-a răzgândit cu două zile înainte de Turcia – România!
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Cât timp eşti asigurat medical după ce ai fost concediat sau ţi-ai dat demisia. Cât te protejează legea din...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...