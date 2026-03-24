Discuții tensionate au avut loc între premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare pe o parte, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan de cealaltă parte, potrivit surselor Digi24, pe subiectul privind reducerea accizei și a TVA-ului pentru carburanți.

La finalul săptămânii anterioare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ar fi insistat să fie reduse TVA și accizele la carburanți pentru ca impactul asupra prețului să fie unul imediat și direct, potrivit surselor Digi24.

De cealaltă parte, în acele discuții, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan ar fi insistat ca această măsură să fie amânată pentru scenariul în care prețurile carburanților ar ajunge în jur de 11 lei pe litru și doar în acel context să se aplice măsuri pentru reducerea taxelor, potrivit surselor. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu a fost de acord cu această amânare, dar s-a convenit ca măsurile să fie luate în două etape: cele trei pe care le vedem pe masa Guvernului în OUG și apoi, dacă este cazul, să fie reduse și taxele.

Pe fondul discuțiilor tensionate de la Palatul Victoria din weekend, PSD se declară nemulțumiți de măsurile Guvernului, venite chiar de la ministrul social-democrat Bogdan Ivan.

Citește și Guvernul exclude plafonarea prețurilor la combustibili. Ionuț Dumitru: „Statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea”

Guvernul a aprobat un sprijin de 620 de milioane de lei pentru fermieri, pentru subvenţionarea motorinei în anul 2026 și a aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, care prevede compensarea creșterii prețului la motorină.

