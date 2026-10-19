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Video Tensiuni și acuzații la audierea lui Oprea pentru Apărare, Muraru i-a cerut să se retragă: „Sunteți o rușine pentru Armata Română”

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Radu Oprea și Alexandru Muraru. Foto: Inquam Photos/George Călin și Facebook/ Alexandru Muraru
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În audierile de astăzi din comisiile de specialitate nu au lipsit tensiunile și schimburile acide de replici. Alexandru Muraru i-a cerut lui Radu Oprea, propus la Ministerul Apărării, să se retragă. În opinia parlamentarului liberal, Oprea nu are „nici cea mai mică experiență în domeniul militar” și ar deveni singurul ministru al Apărării din statele cu care se învecinează Ucraina, membre NATO, în această situație. La rândul său, social-democratul a declarat că, față de ultimii doi miniștri de resort, are calitatea de a fi făcut Armata.

Muraru a adus în discuție și un alt element din biografia lui Radu Oprea.

În 2016, ați fost trimis în judecată de DIICOT pentru spălare de bani și fraudă fiscală cu niște prejudicii foarte mari (...) Nu există niciun ministru trimis în judecată pentru asemenea infracțiuni. Veți gestiona un buget de 10 miliarde de euro, iar faptele dumneavoastră din trecut vor angaja imaginea și onoarea Armatei Române (...) Dacă nu veți transmite până la sfârșitul acestei audieri ordonanța procurorilor prin care ați fost scos de sub urmărire penală și ați rezolvat problema prejudiciului, vă cer să vă retrageți”, a transmis Alexandru Muraru.

Radu Oprea i-a răspuns liberalului, afirmând că are CV, experiență în domeniu și față de ultimii doi miniștri are o mare calitate prin faptul că a făcut Armata. „Măcar din această perspectivă chiar știu ce înseamnă să faci Armata, ce înseamnă să fii soldat în termen, la o armă specială. Am fost la 01847 la Parașutiști, am salturi, am tras cu arma, sunt lucruri pe care le-am făcut, le-am trăit pe vremea aceea, era o vorbă: Armata te face om”, a afirmat Oprea.

Dialogul tensionat cu liberalul a continuat, iar Alexandru Muraru a întrebat: Când ați fost trimis în judecată pentru că ați devalizat statul român v-a folosit Armata? Nu vă este rușine? Sunteți o rușine pentru Armata Română (...)”

Parlamentarului PNL i s-a oprit microfonul de două ori și acesta a continuat să îi ceară lui Oprea să se retragă. „Nu puneți lupul paznic la oi!”, a exclamat liberalul.

Este o chestiune care apare recurent, de fiecare dată când am fost propus pentru o funcție publică (...) Este aceeași întrebare pe care o primesc, fie de la USR, fie de la aripa USR din interiorul PNL”, a afirmat social-democratul.

După o nouă intervenție a lui Muraru, Oprea a completat: „Cazierul meu, și fiscal și judiciar, e mai alb decât al domnului Muraru. Acest lucru nu îl suportă domnul Muraru. Eu m-am obișnuit cu domnia sa. În cazul meu s-a pronunțat instanța, au hotărât, la camera preliminară, să trimită dosarul înapoi procurorilor. Lucrul acesta este un fapt. Cazierul judiciar, certificatul fiscal, sunt mai albe decât ale domnului Muraru. Nu a fost o secundă o întrebare referitor la activitatea mea și am semnat ca ordonator principal de credite”.

Editor : M.G. | Ș.R.

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