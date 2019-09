Teodor Meleșcanu, la Digi24: Nimeni din ALDE nu știe cum s-a ajuns la sprijinirea lui Mircea Diaconu la prezidențiale

Teodor Meleșcanu l-a criticat pe Călin Popescu Tăriceanu pentru faptul că partidul nu a fost consultat, în primă fază, în ceea ce privește susținerea lui Mircea Diaconu, alături de Pro România, la alegerile prezidențiale. „Sunt vicepreședinte al ALDE și am aflat întâmplător, într-o discuție care nu îmi era destinată mie”, a precizat el.

„Sunt mai multe mișcări care într-adevăr au creat o stare de preocupare la nivelul ALDE. Într-un partid care este foarte disciplinat și bine structurat deciziile sunt promovate de lideri și acceptate în mare măsură de membri. Marea majoritate, propunându-se ieșirea de la guvernare au acceptat. Ăsta a fost primul pas. Lucrurile care au urmat au fost diferite. Eu sunt membru al ALDE și doresc să rămân membru al ALDE. Pentru noi, punctul cheie după insuccesul de la alegerile pentru Parlamentul European punctul forte era candidatura la președinție a domnului Popescu Tăriceanu. Ne oferea posibilitatea să facem o campanie foarte bună, toată lumea să se implice. Din păcate, s-a ajuns la o altă soluție, susținerea unui candidat indepedent, domnul Mircea Diaconu”, a spus Meleșcanu, la Digi24.

El a povestit cum „s-a ajuns” la sprijinirea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale.

„E o întrebare excelentă, pentru că nimeni nu știe cum s-a ajuns și nimeni nu a discutat în forurile partidului despre această temă. Sunt vicepreședinte al ALDE și am aflat întâmplător, într-o discuție care nu îmi era destinată mie și am făcut ochii foarte mari. Atunci am aflat de această decizie. Sigur, ulterior ea a fost ratificată, pentru că lucrurile nu aveau cum să se mai întoarcă înapoi”, a adăugat Teodor Meleșcanu.

Acesta a mai spus că a sprijinit „de la bun început” crearea partidului ALDE de către Călin Popescu Tăriceanu, dar că „ALDE nu este un partid pe persoană fizică, este un partid la al cărui succes, la alegerile din 2016, au contribuit o serie de oameni, de organizații”.

„Nu vreau să mă laud, dar, de exemplu, la organizația județeană Prahova, capii de listă pentru senatori – Teodor Meleșcanu – și pentru deputați – doamna Gavrilescu Grațiela – am făcut cel mai mare scor pe România pentru ALDE. Deci, ne-am adus obolul la ceaunul comun al ALDE pentru intrarea noastră în Parlament”, a subliniat senatorul ALDE.

