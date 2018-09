Teodor Meleșcanu, solicitat să analizeze rechemarea lui George Maior

Comisia de politică externă a Senatului a trimis o scrisoare ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, în care îi solicită să spună în ce măsură mai este utilă intereselor României menţinerea lui George Maior în postul de ambasador al României în Statele Unite, a anunţat luni preşedintele acestui for, senatorul Cristian Dumitrescu.

„După întâlnirea cu George Maior, ambasadorul României în SUA, care a fost prezent săptămâna trecută la invitaţia comisiei pentru a prezenta anumite puncte de vedere şi răspunsurile în legătură cu activitatea domniei sale şi mai ales cu activitatea din ultima perioadă, am formulat o scrisoare. Şi această scrisoare am adresat-o ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, nu este publică (...). În aceasta am făcut o argumentaţie. Ea a fost realizată pe baza unui raport făcut de un raportor - dl Călin Popescu-Tăriceanu şi adoptat de comisie cu 6 voturi 'pentru' şi 4 abţineri. Ceea ce pot să vă spun este fraza finală a acestei scrisori, la care am ataşat raportul domnului ambasador George Maior şi stenograma discuţiilor care au avut loc cu acest prilej: Comisia de politică externă a Senatului se aşteaptă ca la nivelul MAE să aibă loc o analiză menită a stabili măsura în care menţinerea mandatului de ambasador în SUA a domului George Maior se mai identifică şi mai este utilă interesului român şi Parteneriatului strategic româno-american. Aceasta este poziţia comisiei în urma audierii şi care reprezintă atribuţiile pe care le are comisia în materia respectivă. Sunt alte organe ale statului care au decizia în acest moment”, a spus Dumitrescu, la Parlament.

Scrisoarea vine după ce, săptămâna trecută, Comisia de politică externă a Senatului l-a audiat pe fostul director al SRI. Discuțiile au fost tensionate. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care este şi membru în această Comisie, a cerut rechemarea ambasadorului român în ţară, pentru că George Maior s-ar fi exprimat public fără mandat din partea Ministerului de Externe. Replica ambasadorului: este stigmatizat pentru că a spus adevărul.

Anterior audierii din Comisie, ministrul Teodor Meleșcanu a arătat că „toate variantele se iau în calcul” în ceea ce privește rechemarea în țară a ambasadorului George Maior, cerută de președintele PSD, Liviu Dragnea.

