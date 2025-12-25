Live TV

Teodor Paleologu, despre nostalgia unor români pentru comunism: „Lucrurile funcționează după manualul KGB-ului de dezinformare”

theodor paleologu
Ce a făcut statul român pentru a-și proteja cetățenii de dezinformările de la Kremlin

Prezent în studioul Digi24, scriitorul și politicianul Teodor Paleologu a făcut o analiză a românilor nostalgici după comunism. „Lipsa de memorie nu e o scuză”, este părerea lui. „Nu e nimic nou, lucrurile funcționează după manualul KGB-ului de dezinformare și subversiune”

Dacă în cazul unor oameni vârste înaintate putem găsi o explicație atunci când vine vorba despre nostalgia față de comunist, într-o perioadă în care ei se simțeau în siguranță, în cazul tinerilor acest argument nu mai rămâne în picioare.

„Da, este o explicație psihologică”, spune Theodor Paleologu. „Dar asta nu înseamnă că e o scuză, pentru că totuși lipsa de memorie sau uitarea anumitor lucruri e deja problematică din punct de vedere etic. Nu, nu poți să uiți oroarea comunismului. Așa ceva nu trebuie să se șteargă din amintirea noastră”, a spus Paleologu.

Ignoranța vinovată

„În cazul tinerilor e vorba de pur și simplu necunoaștere, de ignoranță, dar o ignoranță vinovată, pentru că au impresia că știu ei mai bine. Acum vreo doi ani, am stat de vorbă cu un tânăr care îmi spunea că el consideră că ar trebui să avem un singur partid, „da, bun”. Și l-am întrebat da, cum vedeți dumneavoastră asta? Ca pe vremea lui Ceaușescu? Da, ca pe vremea lui Ceauescu, că era patriot, era naționalist. Și am început să-i povestesc cum era pe vremea lui Ceaușescu. Toată mizeria cu foametea, lipsa de căldură din casă, faptul că cele mai elementare lucruri nu le puteai găsi. Hârtia igienică era o chestie greu de găsit. Nu puteai cumpăra decât 10 soluri, când se băga hârtie igienică din când în când și stăteam toată familia la coadă. Luam fiecare câte 10 soluri și făceam un stoc de hârtie igienică pentru că nu se știe când se mai băga hârtie igienică. (…) Sau alte produse de bază. Stăteai la coadă, cozi interminabile și umilitoare pentru lucruri absolut firești. În casă aveam 13° pentru că nu departe de noi stătea în general de securitate. Dar prietenul meu Petre Goran, care stă la 100m, avea 2° în casă, și toată familia stătea claie peste grămadă într-o singură cameră, cu tot felul de aeroterme pornite”, povestește Toader Paleologu.

„Tânărul nu știa dacă să mă creadă sau nu”, continuă acesta. „i maică-s-a a intervenit și mi-a spus bine, faceți că îi spuneți asta că pe mine nu crede. Zice că-s proastă”, rememorează Palelogu. Deci există genul ăsta de proști care consideră pe alții proști din principiu și cred ei că știu mai bine. Să nu știi ceva e în regulă, ignoranța în sine nu e neapărat blamabilă. Dar aici vorbim de o ignoranță sigură de ea, arogantă și disprețuitoare. Da, și, în fond, vinovată și din punct de vedere moral aș zice”.

„În ziua de azi te poți informa și poți găsi informație, dar și foarte multă dezinformare. Știți bine că sunt zeci, sunt sute de conturi pe facebook care distribuie tot felul de materiale care fac elogiu epocii Ceaușescu. Și e vorba de o adevărată campanie. E o o campanie de dezinformare coordonată și susținută pentru că n-ar fi atâtea conturi care ar spune exact același lucru”.

„Țin minte că am văzut aceeași oroare pe câteva zeci de pagini diferite. Era o poză cu Nicolae și Elena Ceaușescu și textul de dedesubt era următorul: dacă ar fi fost lăsați, ar fi făcut din România cea mai prosperă țară din lume. O aberație totală. Iar întotdeauna se găsesc oameni care să creadă orice. Deci, orice bazaconie, orice aberație, orice lucubrație va găsi oameni care să creadă în ea. Și chiar nu puțini. Pur și simplu pentru că lenea minți, e lucru cel mai la îndemână și cel mai comod, în fond.

Ce a făcut statul român pentru a-și proteja cetățenii de dezinformările de la Kremlin

„Evident că nu din varii motive - neglijență, fuga de responsabilitate, comoditate. Uneori pur și simplu nu au văzut pericolul și asta e destul de grav că nu vezi ceva ce văd și eu. Eu care nu dispun de cine știe ce mijloace. Da, când vezi câteva zeci de conturi care distribuie exact aceleași mesaje ceaușiste, revizioniste, evident că ai de-a face cu ceva coordonat. Și atunci ce face SRI-ul, ce fac organele abilitate, mie nu mi-e clar”, comentează scriitorului.

„Și mai e un lucru. În atâțea zeci de ani de existență, din 1918 până în 1991, Uniunea Sovietică, Rusia Sovietică, a creat cel mai mare, cel mai amplu, cel mai eficient și elaborat aparat de dezinformare și manipulare din istoria omenirii. Cine își poate imagina că așa ceva s-a evaporat dintr-o dată, în 1991, mai cu seamă atunci când președintele Rusiei este un KGB-ist, sadea. Cum era să dispară așa ceva? Și e de ajuns să citim despre tehnicile de manipulare folosite de Uniunea Sovietică. Sunt aceleași și nici măcar nu e nevoie să citim. Putem să ne uităm pe youtube cum foști ofițer KGB explică cât se poate de clar cum funcționează manipularea pe termen lung. Asta e foarte important, pentru că aparatul de dezinformare, manipulare și propagandă al Uniunii Sovietice lucra pe termen lung. De-aia spun că este cel mai performant din istorie. Și sunt rezultatele s-au văzut. Și în Occident și în țări în care până la urmă comuniștii au pus mâna poi putere. Sau țări în care au reușit să facă suficient balamuc, să creeze balamuc sau mișcări subversive. Deci nu e nimic nou. Da, e de ajuns să pui mâna pe carte sau pentru cei mai puțini iubitori de carte să se uite pe youtube dacă există materiale în care lucrurile astea sunt foarte bine explicate. Și acuma lucrurile funcționează exact la fel ca la carte. Da, după manualul KGB-ului de dezinformare și subversiune”, este părerea lui Teodor Paleologu.

 

