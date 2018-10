Teodorovici, chemat de ALDE să prezinte execuția bugetară la zi

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri că va discuta cu reprezentanţii Partidului Social Democrat, astfel încât ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, să facă o prezentare în cadrul unei şedinţe a coaliţiei referitor la obiectivele proiectului de rectificare bugetară.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„În legătură cu rectificarea bugetară, vom discuta cu colegii din PSD ca ministrul de Finanţe să ne facă o informare la zi cu privire la execuţia bugetară până la finele lunii octombrie şi cu obiectivele care trebuie atinse până la sfârşitul anului, prin urmare care mai e nevoia de finanţare, dacă mai este o nevoie de finanţare şi ce soluţii se întrevăd în acest sens, precum şi cu proiecţia bugetului pe anul 2019. Cred că în această săptămână vom reuşi să facem această discuţie, în aşa fel încât la nivelul Guvernului să se poată avansa pe acest subiect cât mai mult”, a precizat Tăriceanu, la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Biroului Politic Executiv al ALDE.



El a spus că şi-ar dori ca această discuţie să aibă loc la nivelul conducerii coaliţiei, astfel încât ALDE să îşi poată forma „o imagine completă” asupra execuţiei bugetare pe anul acesta.



„Nu am niciun fel de imagine până nu facem discuţia. Acesta este sensul discuţiei, ca să ne facă o prezentare, să ne vorbească despre execuţia bugetară până în acest moment şi înţeleg că la nivelul Guvernului se discută despre nevoia unei a doua rectificări bugetare şi vrem să aflăm mai multe detalii în legătură cu acest subiect”, a subliniat el.



Tăriceanu a criticat o serie de puncte de vedere exprimate de senatorul liberal Florin Cîţu în ultima perioadă, dar a precizat că un partid de guvernare trebuie să aibă informaţii certificate, având în vedere responsabiliatea pe care o deţine.



„Domnul Florin Cîţu de mai mult de un an de zile este autorul ştirilor alarmante, şi nu numai alarmante. Cred că dânsul nu are completa responsabilitate a declaraţiilor pe care le face, pentru că de multe ori a făcut nu declaraţii alarmante, ci declaraţii iresponsabile, care au avut impact, efecte negative, asupra imaginii României sau chiar asupra evoluţiei economice în anumite situaţii. Deci nu stau să îl bag în seamă pe domnul Cîţu, dar sigur că - având în vedere că noi suntem partid de guvernare - avem o anumită responsabilitate partajată cu colegii din PSD şi în cadrul acestei responsabilităţi partajate e normal să avem informaţie de la sursă. Eu nu mă pot orienta după anumite informaţii care nu sunt certificate, care vin pe surse sau aparţin unuia sau altuia”, a arătat Călin Popescu-Tăriceanu. â

Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, în creştere cu 10 miliarde lei faţă de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2017, potrivit datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

