Teodorovici, măsuri în cazul casei lui Iohannis

Eugen Teodorovici a dispus verificări la Ministerul de Finanţe şi la ANAF în cazul casei familiei Iohannis, a anunţat ministrul la Antena 3. Este vorba despre imobilul din centrul Sibiului pe care familia preşedintelui l-a pierdut definitiv în instanţă, în februarie 2017.

„Am dispus o verificare, pe care am întreprins-o la nivelul ministerului și la nivelul ANAF-ului (...) A doua acțiune pe care am întreprins-o a fost că am cerut Ministerului Justiției să verifice acea activitate a notarului de la Sibiu”, a declarat duminică seara Eugen Teodorovici.

Ministrul a tot insistat, în ultimele săptămâni, asupra faptului că președintele ar putea să primească o notificare, prin care va trebui anunțat să dea statului banii din chiria încasată.

Ministrul Finanțelor a mai spus că măsurile dispuse au rolul de a verifica modul în care a fost pusă în aplicare legea în acest caz.

Potrivit lui Eugen Teodorovici, aministia fiscală care se pregăteşte la Finanţe, nu i s-ar aplica președintelui.

Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, au avut acel imobil închiriat timp de 14 ani unei bănci.

