Teodorovici: Sunt în competiție. E ușor să stai pe bancă, o să fiu acolo unde lucrurile se întâmplă

Eugen Teodorovici a declarat, sâmbătă, că s-a reînscris în competiția pentru funcția de secretar general al PSD pentru că vrea să fie acolo unde există activitate, nu să stea pe bancă. El a afirmat că de-a lungul timpul au existat propuneri pentru a lucra în afara țării, însă le-a refuzat.

„Au fost funcții refuzate, din afara țării, din țară. În 2012 m-a întrebat Ponta de ce nu plec, i-am zis că rămân în România că am această speranță că lucrurile se pot face. Nu m-am întors din drum, sunt într-o competiție. Și doresc să fiu acolo unde lucrurile se întâmplă. E ușor să stai pe bancă. Eu o să fiu pe teren”, a declarat Teodorovici, sâmbătă, la Congresul PSD.

Social-democratul a adăugat că ceea ce este important este ca ceea ce spune fiecare să fie din suflet.

„Astăzi suntem foarte vocali. Mă bucur că foarte mulți lideri ai PSD devin tot mai încrezători în starea partidului. Mai știți cum era pe 26 mai? Ce am spus pe 26 mai că este o șansă ca acest partid să aibă după atâția ani un președinte de partid corect și un președinte de țară care să unească. Votanții noștri, oamenii care au dus și vor duce greul în continuare și care speră că felul în care dvs vă veți exprima. Dvs sunteți vocea lor, îi reprezentați și votul acesta trebuie să reprezinte încrederea pe care dvs trebuie să o aveți când vorbiți cu fiecare român. Trebuie să spuneți că nu e dorință doar. E o nebunie frumoasă și unii m-au criticat. Noi toți trebuie să trăim pentru ca toți copiii, ca Tudor mic să aibă un viitor în țara asta. Contează ca ceea ce spune fiecare să fie din suflet”, a mai spus Teodorovici.

Ministrul de Finanțe a afirmat că României îi lipsește încrederea în ea însăși.

„Nebunia frumoasă, vă pot da ca exemplu ce înseamnă din punctul meu de vedere. Când am fost adus în Guvern, mi-am spus că este o șansă că pot să fructific șansele. În 2012, oamenii care spuneau domnule, dacă nu face l-am ras, dacă face putem vinde noi aceste rezultate. Am făcut acest pas pentru că știu speranța fiecărui român, atunci când vorbești de canalizare, fonduri UE. La Congresul din 2014, cu un ochi a râs, altul a plâns. Am spus atunci că gradul de absorție trebuie să fie minim 80%. Nici în programul de guvernare nu s-a pus 80%. S-a pus minim 50%. Un ochi a râs, un ochi a plâns pentru că poate nu avem încredere în noi. Asta ne lipsește nouă la români”, a adăugat Teodorovici.

Social-democratul a povestit și despre episodul când era ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu, alături de care și-a asumat legea pensiilor și legea salarizării.

„Mi-aduc aminte în ședința de Guvern era Olguța pe care vreau s-o felicit pentru că a dus două legi extrem de grele, salarizarea și pensiile, pe care și le-a asumat. Nimic nu este perfect, dar totul se poate adapta. Olguța, dacă îți aduci aminte am spus, domnule ministru, stimați colegi, aceasta e o lege de care depinde viața a 6 milioane de oameni, faptul că semnez îmi asum această lege și că găsesc fondurile ca ea să fie aplicată. Eu nu trebuie să mă justific față de Opoziție, pentru că mi-am asumat-o și să găsesc acele fonduri pentru ca ea să se aplice”, a explicat Teodorovici.