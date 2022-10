Teza de doctorat a lui Lucian Bode a fost analizată de o comisie a UBB, la cererea coordonatorului

Teza de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode, controversată și contestată de USR, a fost analizată de o comisie de la Universitatea Babeș-Bolyai la cererea coordonatorului său, profesorul universitar Adrian Ivan. Acesta a declarat pentru Digi24.ro că se așteaptă la un punct de vedere „corect și neinfluențat de presiunile din spațiul public”.

„Nu exclud existența vreunei citări defectuoase, a unei note de subsol incomplete, însă după cum a dovedit testul anti-plagiat pe seama lucrării acum în dezbatere, în nici un caz nu poate fi vorba de o fraudă academică conștientă”, a declarat pentru Digi24.ro profesorul Adrian Ivan.

Lucrarea de doctorat, susținută de Lucian Bode în 2018, se intitulează „Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual”.

Coordonatorul lucrării, profesorul Adrian Ivan, a explicat într-un răspuns pentru Digi24.ro de ce a solicitat Universității „Babeș-Bolyai” verificarea „cu celeritate” a tezei în discuție, prin Comisia de Etică, subliniind că toată această polemică născută în jurul tezei de doctorat a lui Lucian Bode are o pronunțată motivație politică.

„Motivele mele au fost generate, în primul rând, de discuțiile apărute în spațiul public pe seama tezei de doctorat menționate. Și cum acestea au invocat în câteva rânduri numele meu, deopotrivă prin vocea unor oameni politici și jurnaliști, mi s-a părut firesc – la o distanță de patru ani de la susținerea acelei disertații – să revăd lucrarea, dar și să solicit opinia avizată a Consiliului de Etică a Universității „Babeș-Bolyai”, sub oblăduirea căreia a fost elaborată. (...) Pe de altă parte, am asistat ca și dumneavoastră la toate insinuările referitoare la această teză, ba că este „secretizată”, ba că este „plagiată”, deși intervenția Bibliotecii Naționale (unde se află un exemplar) a dezmințit prima situație, inclusiv afirmația că nu ar exista forma tipărită a acestei lucrări (ceea ce, este bine de știut, nu mai stă în sarcina unui conducător de doctorat). Cu alte cuvinte, întreaga dezbatere a căpătat o evidentă coloratură politică, pigmentată pe alocuri și cu afirmații tranșante în ceea ce privește competențele autorului disertației, care a dobândit în ultima vreme o poziție guvernamentală importantă. Din această ultimă perspectivă, nu văd care ar putea fi logica asocierii celui care acum ocupă – vremelnic – poziția de ministru al Afacerilor Interne și mine, decât sub aspectul universitar-academic evidențiat mai sus. În ceea ce mă privește, sunt unul dintre aceia care au traversat toate treptele unei ascensiuni universitare clasice, pas cu pas, de la simplu preparator până la poziția actuală de profesor universitar și conducător de doctorat, cu specializări temeinice în străinătate (...) Am solicitat Universității „Babeș-Bolyai” verificarea tezei în discuție, prin Comisia de Etică, fiind instanța îndreptățită să se pronunțe asupra acuzațiilor de plagiat, deși am avut convingerea, în contextul dat - de vădite presiunii politice – că este dificil să formuleze un punct de vedere limpede și întru totul obiectiv. Dar cum sunt un adept al valorilor europene, încă mă încred în buna-credință a oamenilor și instituțiilor”, a declarat profesorul Adrian Ivan.

Întrebat cum comentează acuzațiile aduse la adresa corectitudinii tezei de doctorat de către cei care susțin că au făcut analize independente, profesorul a spus că nu este menirea sa de a comenta analize făcute de oameni politici sau jurnaliști, dar crede cu tărie că „orice semnal în ceea ce privește fraudele academice trebuie luat în seamă, iar aspectele trebuie analizate cu bună-credință și competență de instituțiile specializate”.

El a punctat că, în calitatea sa de profesor, privește „cu interes, dar și cu prudență tot ce se vehiculează în acest domeniu” nu doar în chestiunea plagiatelor, ci și a problemelor educației în general.

Adrian Ivan: „Nu am motive să-mi reproșez ceva”

„Nu am motive să-mi reproșez ceva, deși mereu și mereu se poate face mai mult și mai bine”, spune profesorul Adrian Ivan, întrebat dacă, în calitate de coordonator, a avut vreun moment îndoieli legate de respectarea eticii academice la momentul redactării și susținerii tezei de doctorat a lui Lucian Bode.

„Vă pot spune că lucrarea la care facem acum trimitere a fost una cu nimic diferită de multe alte disertații, nu doar de la noi, ci din lumea largă (...). Totodată, chiar referatul meu asupra acestei teze a făcut o sumă de observații și recomandări – ca și ceilalți referenți, de altfel -, pentru ca în final să privim partea plină a paharului, fără a ne bloca în erori de redactare ori din lapsus calami. Nu exclud existența vreunei citări defectuoase (dar nu este scopul principal de a verifica citat cu citat, în dauna viziunii largi și constructive a unei teze de doctorat), a unei note de subsol incomplete (dar semnalată ca deficiență în referatul de acceptare) etc. Însă după cum a dovedit testul anti-plagiat pe seama lucrării acum în dezbatere, în niciun caz nu poate fi vorba de o fraudă academică conștientă” , arată profesorul Ivan.

El crede că dezbaterile din ultima vreme pe seama tezelor de doctorat ar trebui să impună „factorilor responsabili” - Ministerul Educației și cel al Cercetării - elaborarea unor proceduri academice care să asigure originalități 100% în chestiuni ce țin de metodologia elaborării unor asemenea lucrări, forma și conținutul aparatului critic, maniera citării etc., pentru că „sunt vehiculate tot felul de opțiuni în această direcție, de la unele vădit absurde până la altele de o lejeritate inacceptabilă”.

„Mă aștept în acest context ca Universitatea „Babeș-Bolyai”, prin Comisia de Etică, să formuleze un punct de vedere corect și neinfluențat de „presiunile” din spațiul public”, a conchis profesorul Adrian Ivan, coordonatorul lucrării de doctorat a lui Lucian Bode.