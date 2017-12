The Washington Post: Lideri ca Merkel și Trump trebuie să intervină pentru a salva democrația din România

Democrația din România este în pericol să facă pași înapoi, iar românii onești au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale, scrie „The Washington Post” într-un comentariu asumat de board-ul editorial al ziarului. Acest ajutor trebuie să vină direct din partea unor lideri de cel mai înalt rang, cum ar fi Angela Merkel sau Donald Trump, care trebuie să intervină direct pentru a opri regresul democrației.

FOTO: Guliver/Getty Images

Publicația trece în revistă demersurile din ultima perioadă ale Parlamentului de la București ce vizează modificarea legilor justiției. Menționează și contextul regional, notând că „revoluția democratică ce a cuprins Europa Centrală după prăbușirea imperiului sovietic este în pericol de a fi răsturnată”.

Uniunea Europeană - din care fac parte Ungaria și Polonia, unde se înregistrează astfel de derapaje în mersul democrației - pare incapabilă să le țină în frâu. „Poate tocmai de aceea, o a treia țară postcomunistă, România, se grăbește să dea peste cap reformele anticorupție pe care le-a adoptat sub presiunea Bruxelles-ului”, scrie „The Washington Post”. Săptămâna trecută, Parlamentul României a adoptat, aproape fără dezbatere, trei noi legi care vor tăia din puterile agenției anticorupție și vor compromite independența judecătorilor și procurorilor. Atacul asupra DNA este cu deosebire semnificativ, pentru că în ultimii zece ani instituția a pus sub acuzare sute de oficiali cu rang înalt, inclusiv 72 de membri ai Parlamentului, explică The Washington Post.

Reducerea puterii sistemului judiciar nu este suficientă pentru membrii PSD, partidul de guvernământ, care a fost în centrul corupției endemice din România. Liderii lui propun acum zeci de amendamente la Codul penal și la Codul de procedură penală, care le-ar asigura un scut în fața unor eventuale puneri sub acuzare, începând de la infracțiuni de mită până la hărțuire sexuală. În zelul lor de a se proteja, parlamentarii propun măsuri care să ia poliției și procurorilor prerogative vitale, cum ar fi posibilitatea de a folosi ca probe înregistrările camerelor de supraveghere. Vor să interzică orice comunicare publică despre anchete și procese și cer ca suspecții să poată asista la audierea de către poliție a celor care formulează acuzații împotriva lor, scrie publicația.

Unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestor măsuri ar fi chiar cel mai puternic om din PSD, Liviu Dragnea, care a fost condamnat pentru fraudă la vot și este cercetat și pentru alte infracțiuni, inclusiv folosirea nepotrivită a 25 de milioane de euro din fondurile europene, precizează „The Washington Post”. Cea care ar avea cel mai mult de pierdut este Laura Codruța Kovesi, curajoasa șefă a DNA, adaugă WP, care menționează că la București „umblă vorba” că puterea va încerca demiterea ei, urmându-și „reformele”.

Din fericire, mai notează publicația americană, există o rezistență semnificativă din partea românilor la această contrarevoluție a corupției, iar una dintre figurile importante ale acestei tabere este președintele Klaus Iohannis, care poate încetini adoptarea acestor legi, dar nu le poate bloca. Poate însă împiedica demiterea șefei DNA. În plus, instanța supremă a României a cerut deja Curții Constituționale să anuleze noua legislație. Dar poate cel mai important este că zeci de mii de români au ieșit în stradă în marile orașe, în ultimele săptămâni, pentru a protesta față de ceea ce ei numesc „o lovitură de stat a Parlamentului”, scrie Washington Post.

Din păcate, continuă editorialul, Dragnea și anturajul lui nu pot fi descurajați ușor. După demonstrațiile de masă de la începutul acestui an, au dat înapoi de la intenția de a aduce schimbări în Codul penal. Numai că acum s-au întors la această intenție, evident făcându-și calculul că reacțiile din partea românilor sau reacțiile externe vor fi de data aceasta mai puțin ferme.

De aceea românii onești au nevoie de ajutorul guvernelor occidentale, punctează Washington Post, care amintește că Ambasada SUA de la București a pledat ferm pentru statul de drept, așa cum au făcut-o și alți șapte ambasadori UE. Dar Parlamentul României ar trebui s-o audă direct de la lideri precum Angela Merkel sau Donald Trump, opinează cotidianul american, care încheie optimist: încă nu este prea târziu să fie oprit regresul democrației în Europa Centrală, însă pentru aceasta este nevoie de o acțiune urgentă și concertată de la cele mai înalte niveluri.