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Exclusiv Theodor Paleologu, despre blocajul politic: E din motive de țâfnă, un balamuc. Pe ce politician îl consideră „adultul din încăpere”

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Theodor Paleologu, la Digi24.
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Profesorul Theodor Paleologu a comentat, în direct la Digi24, criza politică prelungită din România și motivele pentru care blocajul nu a fost depășit. Scriitorul a remarcat că situația din țara noastră nu este comparabilă cu cea din alte state, precum Belgia sau Olanda, pentru că în prim-plan sunt declarațiile belicoase, nu măsurile concrete pe care ar trebui să le ia partidele politice.

Theodor Paleologu consideră că situația politică se repetă la nesfârșit, ca în filmul „Ziua Cârtiței” și nu prevede o soluție în urma discuțiilor de mâine, de la Cotroceni.

„E un film faimos, Groundhog Day, în care se repetă aceeași zi, se repetă mereu aceleași lucruri. Iarăși o să-l vedem pe Nicușor Dan primind delegațiile de la partide, de strângeri de mână, declarații că se va rezolva și tot așa”.

Legat de faptul că președintele Nicușor Dan a spus că și în alte țări durează mult astfel de negocieri, Paleologu a remarcat că abordarea este diferită. 

„Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Seamă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. N-o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Și asta face parte din Ziua Cârtiței. Da, iarăși zice unu ceva... brătienii second-hand, da, ăla zice altceva despre nu știu ce, Iliescu second-hand și așa mai departe”, a afirmat Theodor Paleologu.

Întrebat despre declarațiile lui Sorin Grindeanu, care i-a acuzat pe liberali că încearcă să își construiască imaginea printr-un discurs anti-PSD, în timp ce ignoră problemele economice ale țării și că țin România blocată pentru propriile privilegii, Paleologu a afirmat că liderul PSD nu e în cea mai bună postură pentru a vorbi despre privilegii.

„Grindeanu nu e foarte bine plasat pentru a vorbi de privilegii. Toată lumea știe că răsturnarea Guvernului Bolojan n-a avut la bază vreun principiu sau reală divergență de politică economică, să spunem. Nu, e vorba de păstrarea unor privilegii. Adică el chiar e foarte prost plasat pentru a vorbi de așa ceva. Expresia brătienii de second-hand e parțial justificată. E adevărat că PNL de astăzi pretinde că moștenește vechiul Partid Național Liberal. E destul de comică această pretenție”, a spus scriitorul, în direct la Digi24.

Theodor Paleologu a povestit că ambasadorii străini sunt deseori contrariați de politica de la București.

„Așa e la români, așa e politica la români. Am mai spus asta da, știți că am fost eu însumi ambasador. Mai am contacte ocazionale cu unii ambasadori și ei întotdeauna sunt perplecși când ajung la București, durează câteva luni în care nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că nu seamă cu nimic. Și celor care mă întreabă le spun faptul că nu înțelegeți nimic e semn de sănătate mintală, nu e nimic de înțeles. E un zgomot absurd, cam asta este. Și vedem în continuare același lucru și nici nu cred că se va schimba așa curând. Cine știe, peste generații vom vedea poate altă manieră de a face politică decât mojiciile pe care le vedem cotidian”.

Întrebat care ar putea fi declicul, în așa fel încât să fie făcut un alt fel de politică în România, Paleologu s-a arătat neîncrezător, dând execmplul alegerilor anulate din 2024, care ar fi trebuit să fie un punct de cotitură, în opinia sa.

Ar fi putut să fie un declic în urma catastrofei din 2024, pentru că anularea unor alegeri este o catastrofă, oricum am lua-o. Vă amintesc că niciodată nu am aplaudat această măsură luată în decembrie 2024. Este un enorm eșec al democrației românești, un eșec major al celor două partide care exercitaseră puterea până atunci, anume PNL și PSD. Și atunci te-ai fi putut gândi că vor schimba ceva, că vor înțelege ceva? N-au înțeles nimic, absolut nimic, în special PSD-ul, în mod evident, n-a înțeles nimic”.

Despre Nicușor Dan, Theodor Paleologu a afirmat că „pare destul de depășit de situație”.

„Depășit de situație ar fi oricine. Pentru că este o situație de balamuc, deci nu mă miră. În plus, el are procese cognitive lente și reacționează lent. Deci pentru el e în mod special dificil să gestioneze o asemenea situație”, a declarat fostul ministru.

Întrebat pe ce politican îl consideră „adultul din încăpere”, Theodor Paleologu l-a dat exemplu pe liderul UDMR Kelemen Hunor.

Un adult în încăpere este Kelemen Hunor. El a fost succesorul meu la Ministerul Culturii. De atunci avem o relație amicală și din când în când îl mai întreb ce se întâmplă. Și el e foarte lucid. Vede lucrurile cu o anumită distanță, are și o anumită experiență”, a remarcat Paleologu.

Editor : Ș.R.

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