Exclusiv Theodor Stolojan, despre tensiunile din Coaliție și reformă: „Am intrat într-o perioadă de lâncezire, care provoacă dezgust populaţiei”

Data actualizării: Data publicării:
Fostul președinte al PNL, Theodor Stolojan
Fostul președinte al PNL, Theodor Stolojan. Foto: Digi24

Fostul preşedinte PNL, Theodor Stolojan, a declarat, vineri, în exclusivitate pentru Digi24, că ceea ce este pentru el de neînţeles este încercarea PSD şi a altor partide de a-l convinge pe Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, pentru că e ca şi cum încerci să vinzi castraveţi grădinarului. Fostul premier arată că am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, care nu este bună şi nu poate provoca decât un dezgust populaţiei - această rezistenţă incredibilă în a face ceea ce trebuie -, după ce s-au luat măsuri care i-au afectat direct pe români.

Nu e ușor pentru primari să accepte ceea ce propune premierul Bolojan. Dar pe de altă parte, să nu uităm că premierul Bolojan este cel care a făcut acest gen de reforme atât la Primăria Oradea, cât și la Consiliul Județean Bihor și a demonstrat că se poate face, că există forță de muncă excedentară. Există, sigur, aranjamentele astea locale și ceea ce este pentru mine de neînțeles e încercarea acestor reprezentanți și ai PSD și a altor partide de a-l convinge pe domnul Bolojan că greșește - ca și cum încerci să vinzi, cum spune românul, castraveți grădinarului. Deci este ultimul lucru care poți să-l impuți premierului Bolojan - că n-ar cunoaște în detaliu ceea ce le cere acestor primari”, a declarat fostul premier, la Digi24, despre reforma administraţiei, dorită de premierul Ilie Bolojan şi blocată în Coaliţie.

Theodor Stolojan a precizat că populaţia este nemulţumită de o serie de măsuri şi nu puţini sunt nemulţumiţi”.

Ori, a vedea acum că la nivelul guvernului punem în discuţie o reformă esenţială, reforma la nivelul administraţiei locale, urmată de reforma la administraţia centrală sigur că nu poate provoca decât un dezgust. De ce? Pentru că am luat nişte măsuri care au afectat direct populaţia: îngheţarea salariilor în sectorul bugetar, îngheţarea pensiilor, ridicarea, introducerea cotelor de contribuţii de asigurări de sănătate la pensionari, care au reuşit să aibă pensia mai mare de 3.000 de lei. Când trebuie trecut în partea a doua, la reforme structurale (..) vedem că există o rezistenţă incredibilă în a face ceea ce trebuie”, a subliniat el.

Potrivit fostului premier, avem şi un al doilea bolovan care stă în mâinile Curţii Constituţionale”.

Doamne fereşte ca această Curte Constituţională să respingă reforma de bun simţ propusă cu privire la vârsta de pensionare şi nivelul pensiei pentru magistraţi, pentru că atunci cred că într-adevăr cazanul nemulţumirii populaţiei s-ar umple până la refuz”, a completat Stolojan.

Editor : C.A.

