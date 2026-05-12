Theodor Stolojan, fost președinte PNL, a declarat marți, la Digi24, că președintele Nicușor Dan nu poate să nu respecte Constituția și că ar trebui să nominalizeze un premier, din moment ce PSD a demonstrat deja că are o majoritate în Parlament, după votul moțiunii de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan.

În contextul în care Nicușor Dan a declarat marți că va nominaliza un premier doar dacă, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, acesta va arăta că a negociat o majoritare în Parlament, Stolojan a explicat de ce președintele nu ar trebui să mai aștepte, ci să facă această numire, respectând astfel Constituția.

„Eu cred că Nicușor Dan, președintele României, trebuie și el să respecte Constituția. Constituția prevede foarte limpede ce trebuie făcut într-o asemenea situație în care se află România, independent de ceea ce gândește președintele României, care își propune acuma mai nou ca să desemneze un candidat de prim-ministru doar dacă acesta demonstrează că are o majoritate. Iată, PSD-ul a demonstrat că are o majoritate sau a avut o majoritate când Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan. Deci președintele Nicușor Dan nu poate să nu respecte el însuși Constituția. Are un partid care a demonstrat că are o majoritate, indiferent ce declară pe urmă unii și alții din majoritatea respectivă, respectiv un partid sau altul care a participat la majoritatea care a dărâmat guvernul Bolojan”, a declarat Stolojan.

„Președintele României nu poate irosi timpul, timp care ar fi foarte util premierului desemnat, candidatului de prim-ministru, pentru a veni în 10 zile și a se prezenta în fața Parlamentului și în care să negocieze ajustări ale programului de guvernare care există în prezent și care a fost validat, dacă vreți, de toți partenerii noștri internaționali”, adaugă acesta.

El avertizează că situația actuală nu e benefică pentru România, iar reformele nu pot fi puse în practică.

„Altfel, noi, iată, stăm într-o băltire care nu este bună pentru România. Imaginați-vă ce se întâmplă la ora actuală cu reforma aceasta care trebuia efectuată în tot ce înseamnă administrația publică centrală locală, în companiile de stat care toate au intrat în așteptare. Să vedem poate cine o veni și renunțăm să mai punem ordine în cheltuielile publice ale țării. Să nu uităm că, de exemplu, companiile de stat la ora actuală lucrează în același cadru de delăsare cu care au început după anul 1989, în care, știți foarte bine, nu au un stăpân ca lumea, indicatorii lor de performanță sunt de râsul lumii”, spune fostul președinte PNL.

PNL nu va susține un Guvern minoritar PSD-UDMR

Stolojan exclude ca liberalii să dea un vot de învestitură unui Guvern minoritar PSD-UDMR, variantă care „ar cădea la vot”. În aceste condiții, spune el, un al doilea Guvern ar putea fi format în jurul lui Ilie Bolojan.

„Acest prim guvern probabil va cădea la vot. Și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru, care din punctul meu de vedere trebuie să fie Bolojan. Și aici se va vedea într-adevăr atitudinea președintelui României dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare României, pentru că un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari, în rândul cărora, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu. Și dacă pică cel de-al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția. Dar nu pierdem în continuare timpul așteptând ce”, a mai spus Stolojan.

În ce privește un eventual Guvern cu premier tehnocrat, Stolojan spune că PNL nu va sprijini o astfel de variantă.

„Având în vedere că niciun partid politic nu deține 50% plus încă un vot în Parlament, sigur că președintele țării poate să propună și o asemenea variantă, dar un guvern tehnocrat pus acum în fața reformelor care trebuie făcute și pentru care trebuie susținere în Parlament n-ar avea șanse prea mari”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan a anunțat azi că va chema partidele la consultări joi sau lunea viitoare.

„Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate. Așa cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să își păstreze opțiunile expuse în spațiul public – de fapt variante de Guvern cu majoritate în Parlament sunt puține. Și eu nu o să fac experimente, să propun premier și să vedem dacă există sau nu majoritate. Vreau să obținem o propunere de premier, bineînțeles cu programe, care să strângă o majoritate în Parlament”, a declarat șeful statului.

