Invitat la Digi24, Theodor Stolojan a spus că românul de rând nu înțelege pe deplin miza banilor care ar putea veni de la Uniunea Europeană în acest an și ce ar însemna pierderea finanțărilor din PNRR. Ela spus că acest cost, al aruncării în aer al României nu e plătit de „domnii cu cutiile de pantofi pline de euro”, ci-l suportă, ca întotdeauna românii obișnuiți.

„Vreau să vă spun că eu cunosc o țară care și-a dat singură cu stângul în dreptul și acuma regretă. E Marea Britanie, știți foarte bine, referend, populația mințită, ieșită din Uniunea Europeană - acuma regretă. Noi avem acum o țară care își dă cu stângul în dreptul - respectiv un partid politic, PSD-ul, hotărăște el că trebuie să distrugă această țară și să distrugă o coaliție care și-a îndeplinit până în prezent misiunea”, a spus Stolojan.

Fostul premier a explicat că ne îndreptăm către „un guvern minoritar care are de făcut în continuare un program care a fost agreat de coaliția la vremea respectivă și de care depinde bunăstarea românilor”.

„E foarte greu ca la nivelul oamenilor obișnuiți, fără o anumită pregătire economică, să le spui că România plătește 60 de miliarde de lei, numai dobânzi. Ce înseamnă o asemenea cifră pentru omul care trăiește de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul? Nu realizează grozvia situației în care se află în România în prezent, nu mai vorbesc dacă punem în pericol miliardele de euro care am putea să le luăm dacă realizăm programul la care ne-am angajat de la Uniunea Europeană și cu care menținem în piață și cursul de schimb. Lumea își maginează că cursul de schimb în România e stabil, pentru că România o duce ne mai pomenit de bine. Nu, cursul de schimb este stabil pentru că încasăm miliarde de euro de la Uniunea Europeană, fonduri gratis și pentru că finanțăm datoria publică tot mai mult pe piața externă cu miliarde de euro. Numai în acest an România se va împrumuta cu peste 50 de miliarde de euro, peste 250 de miliarde de lei doar pentru a finanța deficitul bugetar și datoria publică care vine la scadență”, explică Theodor Stolojan.

„Și asta numai pentru că un partid politic, PSD, a ajuns el la niște concluzii interne că e bine să arunce în aer România. Cu costul de rigoare, pe care nu-l suportă domnii cu cutiile de pantofi pline de euro, ci-l suportă, ca întotdeauna românii, românii obișnuiți”.

Este un guvern minoritar o catastrofă?

„Un guvern minoritar niciodată nu este bun, pentru că oricând este sub o numită amenințare din partea Parlamentului că poate fi înlăturat printr-o moțiune de cenzură”, explică Stolojan. „Ordonanțele de urgență ajung imediat în Parlament. Un Parlament care devine ostil în majoritate guvernului minoritar poate întoarce orice decizie pe care o ia Guvernul”.

„Să nu confundăm relațiile între partidele politice care rămân, cele care sunt partide proeuropene, partide extremist etc, cu interesele fundamentale ale României. Și interesele fundamentale ale României acum sunt să accesăm fondurile europene, în special cele gratuite.”

De ce nu renunță PNL la Bolojan

„Nu putem renunța la el și nu e bine ca România să renunțe la el. Pentru că, spre surpriza mea - știam despre domnul Bolojan foarte multe lucruri și ce a făcut ca primar și că ce a făcut pe președinte de consiliu județean și ce a făcut când era secretar general al Guvernului într-o anumită perioadă. Dar, spre surpriza mea, domnul Bolojan a înțeles exact cu ce riscuri și probleme se confruntă România și ce anume trebuia făcut și de aceea Bolojan e soluția pentru România în continuare. Îmi pare rău că PSD-ul nu a avut răbdarea să ajungă până anul viitor și ar voi fi văzut ce înseamnă un om de cuvânt”.

Editor : Sebastian Eduard