Exclusiv Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”

Este un guvern minoritar o catastrofă? De ce nu renunță PNL la Bolojan

Invitat la Digi24, Theodor Stolojan a spus că românul de rând nu înțelege pe deplin miza banilor care ar putea veni de la Uniunea Europeană în acest an și ce ar însemna pierderea finanțărilor din PNRR. Ela spus că acest cost, al aruncării în aer al României nu e plătit de „domnii cu cutiile de pantofi pline de euro”, ci-l suportă, ca întotdeauna românii obișnuiți.

„Vreau să vă spun că eu cunosc o țară care și-a dat singură cu stângul în dreptul și acuma regretă. E Marea Britanie, știți foarte bine, referend, populația mințită, ieșită din Uniunea Europeană - acuma regretă. Noi avem acum o țară care își dă cu stângul în dreptul - respectiv un partid politic, PSD-ul, hotărăște el că trebuie să distrugă această țară și să distrugă o coaliție care și-a îndeplinit până în prezent misiunea”, a spus Stolojan.

Fostul premier a explicat că ne îndreptăm către „un guvern minoritar care are de făcut în continuare un program care a fost agreat de coaliția la vremea respectivă și de care depinde bunăstarea românilor”.

„E foarte greu ca la nivelul oamenilor obișnuiți, fără o anumită pregătire economică, să le spui că România plătește 60 de miliarde de lei, numai dobânzi. Ce înseamnă o asemenea cifră pentru omul care trăiește de la o pensie la alta sau de la un salariu la altul? Nu realizează grozvia situației în care se află în România în prezent, nu mai vorbesc dacă punem în pericol miliardele de euro care am putea să le luăm dacă realizăm programul la care ne-am angajat de la Uniunea Europeană și cu care menținem în piață și cursul de schimb. Lumea își maginează că cursul de schimb în România e stabil, pentru că România o duce ne mai pomenit de bine. Nu, cursul de schimb este stabil pentru că încasăm miliarde de euro de la Uniunea Europeană, fonduri gratis și pentru că finanțăm datoria publică tot mai mult pe piața externă cu miliarde de euro. Numai în acest an România se va împrumuta cu peste 50 de miliarde de euro, peste 250 de miliarde de lei doar pentru a finanța deficitul bugetar și datoria publică care vine la scadență”, explică Theodor Stolojan.

„Și asta numai pentru că un partid politic, PSD, a ajuns el la niște concluzii interne că e bine să arunce în aer România. Cu costul de rigoare, pe care nu-l suportă domnii cu cutiile de pantofi pline de euro, ci-l suportă, ca întotdeauna românii, românii obișnuiți”.

Este un guvern minoritar o catastrofă?

„Un guvern minoritar niciodată nu este bun, pentru că oricând este sub o numită amenințare din partea Parlamentului că poate fi înlăturat printr-o moțiune de cenzură”, explică Stolojan. „Ordonanțele de urgență ajung imediat în Parlament. Un Parlament care devine ostil în majoritate guvernului minoritar poate întoarce orice decizie pe care o ia Guvernul”.

„Să nu confundăm relațiile între partidele politice care rămân, cele care sunt partide proeuropene, partide extremist etc, cu interesele fundamentale ale României. Și interesele fundamentale ale României acum sunt să accesăm fondurile europene, în special cele gratuite.”

De ce nu renunță PNL la Bolojan

„Nu putem renunța la el și nu e bine ca România să renunțe la el. Pentru că, spre surpriza mea - știam despre domnul Bolojan foarte multe lucruri și ce a făcut ca primar și că ce a făcut pe președinte de consiliu județean și ce a făcut când era secretar general al Guvernului într-o anumită perioadă. Dar, spre surpriza mea, domnul Bolojan a înțeles exact cu ce riscuri și probleme se confruntă România și ce anume trebuia făcut și de aceea Bolojan e soluția pentru România în continuare. Îmi pare rău că PSD-ul nu a avut răbdarea să ajungă până anul viitor și ar voi fi văzut ce înseamnă un om de cuvânt”.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID225624_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Cătălin Predoiu despre preluarea funcției de premier, în locul lui Bolojan
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin Grindeanu: „N-aș exclude”/ Ilie Bolojan: „O situație foarte dificilă”
Victor Ponta
Victor Ponta propune deschiderea discuțiilor cu AUR, după o scurtă vizită în biroul lui Sorin Grindeanu: „Poate fi discutat”
claudiu manda
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, despre criza politică: Nu vedem turbulențe. Propunerea noastră de premier ar fi Sorin Grindeanu
Hubert Thuma rade la o sedinta
Hubert Thuma vrea reîntoarcerea la masa negocierilor cu PSD: „Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu PSD”
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
„Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat...
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Trump acuză Iranul de încălcarea armistițiului. Negocierile, reprogramate pentru mâine
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Comisarul Jorgensen pledează pentru independență energetică: Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia”
