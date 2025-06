Fostul premier al României și economist la Banca Mondială, Theodor Stolojan, a afirmat, la Digi 24, că România are nevoie de măsuri economice cu efect imediat, printre care, cota unică să fie modificată. Theodor Stolojan a mai subliniat că, înainte de a fi introdusă o eventuală taxă pe tranzacţiile bancare, trebuie ca guvernanţii să spună de ce au nevoie de aceasta.

Theodor Stolojan a afirmat, la Digi 24, că trebuie făcută o analiză serioasă a fiecărui sector public, înainte ca viitorul guvern să ia măsuri fiscale. Acesta a menționat că, deși s-a numărat printre cei care au susținut introducerea cotei unice, în urmă cu 20 de ani, a sosit momentul ca aceasta să fie modificată.

„Partidul National Liberal are și el o mantră. Dom'le, nu vrem să modificăm cota unică, dar n-am văzut nicio analiză serioasă nici în Partidul Nacional Liberal, dacă nu cumva. În etapa actuală cred că a sosit timpul să modificăm această cotă unică. Eu am susținut-o, am fost unul dintre cei care am susținut-o și am introdus-o la 1 ianuarie 2005”, a spus la Digi24 fostul premier.

Stolojan: România are nevoie de măsuri cu efect imediat

„Trebuie să luăm și niște măsuri cu efect imediat. Și ați văzut, cum spuneați dumneavoastră, se discută de taxa de solidaritate 20% pentru veniturile care depășesc 10.000 de lei. Iar eu aici vin și spun un lucru foarte simplu. Vrem să dăm în cap exact clasei de mijloc pe care o considerăm esențială pentru democrație, pentru economia de piață”, a spus la Digi24 fostul premier.

De asemenea, Theodor Stolojan a precizat că sistemul fiscal din România are multe anomalii şi că trebuie corectat.

„Sistemul fiscal din România, aşa cum spuneam, are foarte multe anomalii. Şi el trebuie corectat într-o gândire de ansamblu. Şi vă dau un exemplu, noi avem o serie de provocări. De exemplu, se extind tot mai mult vânzările de maşini electrice. Deci, presupunem că în următorii ani scad vânzările de motorină de benzină. Noi avem accize foarte mari la motorină. Cu ce vom înlocui aceste accize dacă tot mai mult populaţia trece pe autovehicule electrice, care consumă energie electrică şi nu motorină sau benzină? Deci iată o provocare care stă în faţa sistemului fiscal românesc şi care trebuie regândit”, a mai explicat acesta la Digi24.

Avertismentul fostului premier vine în contextul în care Guvernul ar putea adopta o taxă universală pe toate plățile din România.

Pe masa discuțiilor privind măsurile de echilibrare a bugetului, incluzând creșteri de taxe și tăierea unor cheltuieli din sectorul bugetar, a fost avansată, dinspre mediul de afaceri, și ideea unei taxe universale aplicate tuturor tranzacțiilor, pe „orice mișcare de bani din economie”, au spus pentru Profit.ro surse politice.

Potrivit sursei citate, Guvernul ar urma să încaseze comisioane de la clienții băncilor, până la 3 lei pe tranzacție.

Argumentul ar fi cel al unei baze impozabile extrem de largi care, combinată cu o rată infimă, poate genera venituri substanțiale pentru buget.

Ce este taxa pe orice „mișcare de bani”

Spre deosebire de impozitele tradiționale, care se pot sustrage sau evita mai ușor, o astfel de taxă micro per tranzacție ar cuprinde practic toate fluxurile financiare, scrie sursa citată.

Băncile comerciale și ceilalți procesatori de plăți ar acționa practic ca agenți de încasare ai statului, reținând taxa în momentul procesării fiecărei tranzacții, similar felului în care astăzi rețin comisioane bancare sau anumite impozite la sursă.

