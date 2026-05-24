Live TV

Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate”

Data actualizării: Data publicării:
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, susținând într-un mesaj postat duminică pe Facebook, cu ocazia aniversării PNL, că liderii liberali care au construit România modernă obișnuiau „să pună principiile înaintea persoanei și nu confundau partidul cu propria carieră”. „Știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate”, a mai scris acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Astăzi se împlinesc 151 de ani de la 24 mai 1875. Ziua în care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, A.G. Golescu şi ceilalţi paşoptişti au pus bazele celui mai vechi partid politic din România. Un secol şi jumătate de când ooameni care credeau că această ţară poate fi mai mult decât era au pornit la drum. De atunci, prin monarhie, prin războaie, prin dictaturi, prin exil şi prin libertate recâştigată, ceva a rămas neclintit: ideea că un popor liber se construieşte pe sine însuşi. 'Prin noi înşine'. Aşa şi-au definit liberalii drumul, în articolul-manifest publicat de Vintilă Brătianu în 1905 - convingerea, cum scria atunci, „că prin noi înşine putem să ne dezvoltăm pe toate căile”, scrie Thuma.

El subliniază că o aniversare nu e doar un moment de sărbătoare, ci şi un moment de adevăr.

„Privim înapoi ca să luăm cu noi ce a fost bine: curajul Brătienilor de a construi instituţii, nu doar de a câştiga alegeri. Seriozitatea unei generaţii care înţelegea că politica nu e o ocupaţie, ci o responsabilitate. Demnitatea unor lideri care nu se agăţau de funcţii, pentru că ştiau că partidul e mai mare decât orice om. Privim înapoi şi ca să recunoaştem ce nu a mers: momentele în care am confundat puterea cu scopul, când am pus oamenii înaintea principiilor, când am lăsat zgomotul zilei să acopere direcţia pe termen lung. Un partid matur nu fuge de propria istorie. O asumă şi învaţă din ea”, scrie liderul PNL Ilfov.

El remarcă faptul că trăim într-o lume complet diferită.

„O Europă în care securitatea nu mai e de la sine înţeleasă. O economie globală în care competiţia nu mai iartă ezitările. O societate în care oamenii au pierdut răbdarea cu politicienii care vorbesc mult şi fac puţin. România de astăzi are nevoie de aceeaşi încredere lucidă în sine pe care au avut-o cei care au făcut Marea Unire, dar aplicată provocărilor secolului XXI: o economie care creează, nu doar care taie; instituţii care funcţionează pentru cetăţean; o voce românească puternică în Europa şi în lume”, explică Thuma.

El subliniază că 'Prin noi înşine' nu înseamnă izolare, ci să stai la masa Europei ca partener care contribuie, nu ca observator care aşteaptă şi lasă ţara în mâinile celor pe care îi critică, să-ţi cunoşti forţele şi să le foloseşti, să-ţi construieşti viitorul cu propriile mâini, în parteneriat cu cei care îţi împărtăşesc valorile.

El consideră că întrebarea pe care orice partid trebuie să şi-o pună la 151 de ani este 'Ce înseamnă să fii lider?'.

„Brătienii ne-au lăsat un răspuns. Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică, pentru că ştie că impactul lui creşte din forţa şi vocea celorlalţi. Adevărata putere, iar aici e o lecţie pe care liberalismul a înţeles-o întotdeauna, nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici”, explică liderul PNL Ilfov.

El aminteşte că liderii liberali care au construit România modernă au fost oameni care au pus principiile înaintea persoanei, care nu confundau partidul cu propria carieră, care ştiau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate, care lăsau în urmă instituţii, nu un cult al persoanei.

„Când Ion C. Brătianu, după 16 ani la conducerea PNL, a lăsat ştafeta, partidul nu s-a oprit. Când Dinu Brătianu a fost arestat de comunişti în noaptea de 5 spre 6 mai 1950 şi a murit trei luni mai târziu în celula 12 de la Sighet, ideea liberală nu a murit. PNL nu e un scaun. E o direcţie. Şi direcţia asta nu se negociază. La 151 de ani, PNL nu are nevoie să se reinventeze. Are nevoie să-şi amintească. Să reîncerce acel tip de leadership. Să fie din nou partidul care formează lideri, nu partidul care găzduieşte funcţionari. Să fie partidul care îşi alege propriul drum, pentru că asta înseamnă autonomie liberală. Asta înseamnă 'prin noi înşine'. Principiile rămân. Oamenii se schimbă. Direcţia continuă”, conchide Thuma.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
3
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
Vechimea în muncă online. Foto Getty Images
4
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele...
ilie bolojan face declaratii
5
Bolojan: România nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de...
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
Digi Sport
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Am încercat să limităm risipa și să corectăm nedreptăţile. Asta a fost cauza pentru care acest guvern a fost demis
profimedia-1104721326
Ilie Bolojan, felicitări pentru Cristian Mungiu, premiat la Cannes: Mulţumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Eliminând risipa și privilegiile vom transmite ideea că acolo unde e un liberal este ordine
Cojocaru Petru Bogdan
Șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru, după vizita lui Ilie Bolojan în Moldova: „A venit degeaba”. Ce-i reproșează premierului interimar
Ilie Bolojan
Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR nu sunt gata în august”. Ce jaloane nu vor putea fi îndeplinite
Recomandările redacţiei
Tanczos Barna
Tanczos Barna: „Alegerile anticipate rămân doar o soluție teoretică”...
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Nicușor Dan cere mai multă implicare din partea statului, după noul...
profimedia-1104956591
Putin a lovit Kievul cu racheta hipersonică Oreșnik, folosită pentru...
vreme, ploaie
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces...
Ultimele știri
„Au avut mare noroc”. Doi turiști din Capitală, salvați după ce au căzut 100 de metri într-o râpă din Masivul Caraiman
Alertă de călătorie pentru românii care merg în Statele Unite. Avertismentul transmis de MAE
Sportivii din Rusia și Belarus pot concura în competițiile europene, după ce Federația Europeană de Gimnastică a ridicat sancțiunile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a stabilit unde face nunta cu iubitul ei. Când este decisă să facă pasul cel mare cu Georgios...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Nicolae Badea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Andrei Cristea: „A insistat să vin. Îi port un respect...
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Când ieși la pensie în România și câți ani trebuie să cotizezi. Vârsta de pensionare, noutăți din 2026
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit...
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...