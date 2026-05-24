Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate”

Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, susținând într-un mesaj postat duminică pe Facebook, cu ocazia aniversării PNL, că liderii liberali care au construit România modernă obișnuiau „să pună principiile înaintea persoanei și nu confundau partidul cu propria carieră”. „Știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate”, a mai scris acesta.

„Astăzi se împlinesc 151 de ani de la 24 mai 1875. Ziua în care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, A.G. Golescu şi ceilalţi paşoptişti au pus bazele celui mai vechi partid politic din România. Un secol şi jumătate de când ooameni care credeau că această ţară poate fi mai mult decât era au pornit la drum. De atunci, prin monarhie, prin războaie, prin dictaturi, prin exil şi prin libertate recâştigată, ceva a rămas neclintit: ideea că un popor liber se construieşte pe sine însuşi. 'Prin noi înşine'. Aşa şi-au definit liberalii drumul, în articolul-manifest publicat de Vintilă Brătianu în 1905 - convingerea, cum scria atunci, „că prin noi înşine putem să ne dezvoltăm pe toate căile”, scrie Thuma.

El subliniază că o aniversare nu e doar un moment de sărbătoare, ci şi un moment de adevăr.

„Privim înapoi ca să luăm cu noi ce a fost bine: curajul Brătienilor de a construi instituţii, nu doar de a câştiga alegeri. Seriozitatea unei generaţii care înţelegea că politica nu e o ocupaţie, ci o responsabilitate. Demnitatea unor lideri care nu se agăţau de funcţii, pentru că ştiau că partidul e mai mare decât orice om. Privim înapoi şi ca să recunoaştem ce nu a mers: momentele în care am confundat puterea cu scopul, când am pus oamenii înaintea principiilor, când am lăsat zgomotul zilei să acopere direcţia pe termen lung. Un partid matur nu fuge de propria istorie. O asumă şi învaţă din ea”, scrie liderul PNL Ilfov.

El remarcă faptul că trăim într-o lume complet diferită.

„O Europă în care securitatea nu mai e de la sine înţeleasă. O economie globală în care competiţia nu mai iartă ezitările. O societate în care oamenii au pierdut răbdarea cu politicienii care vorbesc mult şi fac puţin. România de astăzi are nevoie de aceeaşi încredere lucidă în sine pe care au avut-o cei care au făcut Marea Unire, dar aplicată provocărilor secolului XXI: o economie care creează, nu doar care taie; instituţii care funcţionează pentru cetăţean; o voce românească puternică în Europa şi în lume”, explică Thuma.

El subliniază că 'Prin noi înşine' nu înseamnă izolare, ci să stai la masa Europei ca partener care contribuie, nu ca observator care aşteaptă şi lasă ţara în mâinile celor pe care îi critică, să-ţi cunoşti forţele şi să le foloseşti, să-ţi construieşti viitorul cu propriile mâini, în parteneriat cu cei care îţi împărtăşesc valorile.

El consideră că întrebarea pe care orice partid trebuie să şi-o pună la 151 de ani este 'Ce înseamnă să fii lider?'.

„Brătienii ne-au lăsat un răspuns. Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică, pentru că ştie că impactul lui creşte din forţa şi vocea celorlalţi. Adevărata putere, iar aici e o lecţie pe care liberalismul a înţeles-o întotdeauna, nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici”, explică liderul PNL Ilfov.

El aminteşte că liderii liberali care au construit România modernă au fost oameni care au pus principiile înaintea persoanei, care nu confundau partidul cu propria carieră, care ştiau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate, care lăsau în urmă instituţii, nu un cult al persoanei.

„Când Ion C. Brătianu, după 16 ani la conducerea PNL, a lăsat ştafeta, partidul nu s-a oprit. Când Dinu Brătianu a fost arestat de comunişti în noaptea de 5 spre 6 mai 1950 şi a murit trei luni mai târziu în celula 12 de la Sighet, ideea liberală nu a murit. PNL nu e un scaun. E o direcţie. Şi direcţia asta nu se negociază. La 151 de ani, PNL nu are nevoie să se reinventeze. Are nevoie să-şi amintească. Să reîncerce acel tip de leadership. Să fie din nou partidul care formează lideri, nu partidul care găzduieşte funcţionari. Să fie partidul care îşi alege propriul drum, pentru că asta înseamnă autonomie liberală. Asta înseamnă 'prin noi înşine'. Principiile rămân. Oamenii se schimbă. Direcţia continuă”, conchide Thuma.

