Thuma, atac la Bolojan: „PNL nu este un om. Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”

Hubert Thuma, considerat unul dintre principalii contestatari ai președintelui PNL Ilie Bolojan din rândul liberalilor, spune că România „are nevoie de un guvern acum” și lansează critici la adresa liderilor PNL care și-au declarat nemulțumirea față de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală”, a scris Thuma pe Facebook.

„E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. O simt antreprenorii care amână investiții, o simt primarii care nu mai pot face planuri, o simt oamenii care așteaptă stabilitate și predictibilitate într-o perioadă în care au tot mai puține motive să le găsească. În astfel de momente, politica nu ar trebui să fie despre confortul nostru. Ar trebui să fie despre responsabilitatea noastră. De aceea cred că este timpul să încetăm să privim fiecare decizie prin prisma următoarei campanii electorale și să începem să o privim prin prisma interesului național”, a continuat el.

„Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei. Cred că este timpul să facem și noi același lucru. Cred că este timpul să punem oamenii pe primul loc, dincolo de calcule, dincolo de strategii și dincolo de grija pentru următorul sondaj”, a mai spus Thuma.

„În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord.

Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică”, a continuat el.

„PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii, nu al unanimității forțate. Și aici cred că trebuie să ne punem o întrebare sinceră: când am început să confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid?

Suntem un partid cu o istorie de peste 150 de ani. Avem mii de aleși locali, sute de lideri care duc greul administrației în fiecare zi, organizații puternice în toată țara și o responsabilitate pe care nu o putem reduce la opinia unei singure persoane, indiferent cine este acea persoană. PNL nu este un om. Nu este o singură voce.

PNL este o comunitate politică diversă și matură, iar forța noastră a venit întotdeauna din capacitatea de a asculta și alte puncte de vedere, nu din eliminarea lor”, a spus Thuma.

„România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării.

Astăzi trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis aici pentru a doua variantă. Și cred că este timpul să avem curajul să o asumăm”, a încheiat el.

Editor : M.B.