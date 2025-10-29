Live TV

Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se amână. Când va lua Guvernul o decizie

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ce s-a decis în privința salariului minim

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că tichetele de masă vor fi majorate la 50 de lei, după cum s-a stabilit în ședința Consiliului Național Tripartit. Tot acolo, potrivit informațiilor Digi24.ro s-a decis amânarea discuțiilor privind majorarea salariului minim. 

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a anunțat ministrul Florin Manole pe Facebook. 

Decizia a fost luată miercuri în ședința Consiliului Național Tripartit, la care au participat de la ora 10:00 reprezentanții sindicatelor, patronatelor, ministrul Muncii, dar și premierul Ilie Bolojan. 

În aceeași ședință a fost discutată și majorarea salariului minim pe economie de anul viitor. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că decizia a fost amânată, iar discuțiile vor fi reluate în a doua jumătate a lunii noiembrie. Pe de o parte patronatele s-au opus majorării pe motiv că ar însemna o presiune suplimentară pentru firme, idee susținută și de premierul Ilie Bolojan. De cealaltă parte, sindicatele și Partidul Social Democrat au cerut creșterea salariului minim.

Potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele:

  • nivelul minim - 47% din salariul mediu brut (4.314 lei);
  • intermediar - 50% din salariul mediu brut (4.590 lei);
  • nivelul maxim - 52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

