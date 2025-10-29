Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se amână. Când va lua Guvernul o decizie

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că tichetele de masă vor fi majorate la 50 de lei, după cum s-a stabilit în ședința Consiliului Național Tripartit. Tot acolo, potrivit informațiilor Digi24.ro s-a decis amânarea discuțiilor privind majorarea salariului minim.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a anunțat ministrul Florin Manole pe Facebook.

Decizia a fost luată miercuri în ședința Consiliului Național Tripartit, la care au participat de la ora 10:00 reprezentanții sindicatelor, patronatelor, ministrul Muncii, dar și premierul Ilie Bolojan.

Ce s-a decis în privința salariului minim

În aceeași ședință a fost discutată și majorarea salariului minim pe economie de anul viitor. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că decizia a fost amânată, iar discuțiile vor fi reluate în a doua jumătate a lunii noiembrie. Pe de o parte patronatele s-au opus majorării pe motiv că ar însemna o presiune suplimentară pentru firme, idee susținută și de premierul Ilie Bolojan. De cealaltă parte, sindicatele și Partidul Social Democrat au cerut creșterea salariului minim.

Potrivit angajamentelor asumate prin directiva care stabilește salariul minim european, scenariile privind creșterea veniturilor sunt următoarele: