Live TV

Exclusiv Ținta Ministerului Apărării pentru angajări în Armată: 2.000 de voluntari în 2026. Câți își dorește Radu Miruță în 2027

Data publicării:
Jmg9NDQwJmhhc2g9YzM3MDJhMWM0ZGE1ZjkyN2ZhNTk5MmFkMjNhZjY4ZDc=.thumb
Armata română. Foto- arhivă:Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi seară, la Digi24, că a cerut la legea bugetului de stat pentru 2026 alocări de finanțe pentru 2.000 de voluntari care să intre în Armată. Acesta prevede ca în 2027 numărul recrutărilor să crească până la 4.000, în funcție de cum se derulează acest program.

„Am făcut calculul pentru 2.000. Era între 1.000 – 2.500. În primul an facem un test să vedem care este atractibilitatea, ce învățăm din interacțiunea asta. Acum este pentru prima oară când niște oameni fac o instrucție timp de patru luni de zile, primesc casă, masă, primesc la finalul zilei 27.000 lei brut, după aceste patru luni de zile. Și primesc oportunitatea să-și continue cariera militară direct după cele patru luni. 

Eu cred că va exista un interes și sunt preocupat să facem loc, chiar dacă nu primim banii ăștia de la Guvern, din alte mișcări pe care le facem în interiorul bugetului Ministerului Apărării. E mult de eficientizat”, arată ministrul Apărării. 

Radu Miruță precizează că pentru 2027 are în vedere un număr între 3.000 și 4.000 de voluntari care să fie atrași în Armată. 

„Vedem ce învățăm. Ușurel, dar să vedem. Noi deocamdată am cerut pentru 2.000, să vedem ce reușim. Eu vreau să ne grăbim. Întrebare e despre bani, atâta tot. De asta sunt foarte preocupat să vedem ce mai putem eficientiza în activitățile din interiorul MApN pentru a face rost de acești bani. 

E un populism foarte mare să spunem «vrem să dăm pensionarilor 800 lei, vrem să angajăm încă 10.000 de militari, vrem să cumpărăm avioane supersonice». E foarte simplu să spui, dar eu cred că românii s-au săturat de asta. Mie mi se par un politician onest care găsește o soluție pentru bani. Curăță o faptă de ineficientizare a banilor într-o garnizoană, reușește să facă o achiziție în comun pentru a cumpăra de 1 miliard de euro produse mai ieftine, că de acolo se rezolvă o sumă mare de bani decât din lucrurile astea”, susține Miruță. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
steag vietnam soldat
5
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamului se pregătește pentru un posibil „război...
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Digi Sport
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac ucrain dunare
Ministrul Apărării, despre atacurile cu drone rusești în zona Deltei Dunării: N-avem încă un zid. Acel „drone wall” este o utopie
Satelit în spațiu.
Satelitul românesc, sub semnul întrebării. Miruță cere garanții înainte de lansare: „Nu dăm 700.000 de euro doar să-l vedem cum pleacă”
radu miruta sustine o conferinta de presa
Radu Miruță, despre situația industriei de apărare: „Cei care au gând de șurubereală să se mai dilueze. Le mai rearanjez piesele puțin”
radu miruta la digi24
Planul ministrului Radu Miruță de a mări pensiile militare. „Politicul folosește prea mult Armata Română, unele guverne au ales cinic”
miruta 2
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie”
Recomandările redacţiei
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, sub control judiciar. Primarul Sectorului 3 trebuie...
EDL REPORTAJ FORTELE SPECIALE 050226_05051
Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care...
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază...
Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la...
Ultimele știri
De ce întârzie decizia CCR privind pensiile magistraților. Judecătorul Dacian Dragoș: „Este o lege mai greu de analizat”
Dacian Dragoș, despre încercarea AUR de a-l suspenda din CCR: Indirect poate fi vizat Nicușor Dan
Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă. Unul dintre ei, fiu de fost ofițer important în MAI
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Care este cel mai mare regret al Soranei Cîrstea, după 20 de ani în tenis. Sportiva a spus totul abia acum
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură pentru bărbatul care și-a părăsit soția după 34 de ani și s-a recăsătorit cu cea mai bună prietenă a...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...