Titus Corlăţean a avut o discuție cu Sorin Grindeanu după ce a ieșit din cursa pentru șefia PSD

Titus Corlățean. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
„Bătălia strategică este între PSD şi AUR”

Senatorul Titus Corlăţean a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar a refuzat să spună dacă a părăsit partidul sau nu. „Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid”, a spus senatorul.

„Am avut o discuţie. Asta este o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucruri pe nume”, a declarat Titus Corlăţean la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă rămâne în PSD, el a răspuns: „Eu din politeţe stau de vorbă cu dumneavoastră, că ştiţi că eu respect presa şi când spune lucruri incorecte despre mine, de tipul «omul ruşilor», «omul chinezilor» şi alte lucruri şi faptul că există proiecte alternative de rupere a partidului, de plecat, de pilotat, au fost lucruri incorecte şi neadevărate. (...) Dar stau de vorbă din politeţe şi din respect pentru presă cu dumneavoastră, dar lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi. (...) Deci, toate la vremea lor şi se vor afla”.

Corlățean a mai adăugat că ceea ce era de spus a spus public şi şi-a asumat public nişte lucruri.

„Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid şi întotdeauna eu n-am făcut rău niciunui coleg, nici vizibil, nici invizibil, iar critica politică trebuie înţeleasă ca o critică politică. Faptul că mi s-a făcut rău de-a lungul anilor este o realitate, dar am dus-o pe picioarele mele. (...) Vă spun foarte clar: aţi uitat ce a însemnat acest partid, care este un partid social-democrat. Şi e un bun câştigat pentru România existenţa unui partid social-democrat puternic, mai ales într-o astfel de perioadă complicată. E o necesitate absolută. Şi că avem nişte rădăcini care sunt româneşti. Am spus-o adesea, PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia, este un Partid Social Democrat în România, iar poporul român are nişte rădăcini, inclusiv cele creştine, care au reprezentat un punct de stabilitate şi de continuitate. Nu poţi să negi aceste rădăcini şi valori, pentru că altfel am aduce în derizoriu un Partid Social Democrat care este în România, iar românii se raportează la acest partid”, a declarat Corlăţean.

„Bătălia strategică este între PSD şi AUR”

El a adăugat că una dintre mizele strategice este ca PSD să redevină ce a fost, „dar mai mult decât a fost”, pentru că societatea s-a schimbat şi trebuie să se adreseze unei categorii mult mai largi de electorat.

„Miza strategică - şi bătălia strategică în anii care vor urma - nu este o bătălie politică între USR sau PNL cu AUR, că n-au treabă şi nu electoratele sunt cele care sunt sincrone, ci între PSD şi AUR. Şi cine n-a înţeles şi s-a jucat cu cuvintele, făcând tot felul de afirmaţii legate, de exemplu, de proiectul meu, s-a făcut că nu înţelege. Miza strategică a României este ca PSD să nu fie mic şi să lase pe altcineva să domine scena politică românească. (...) S-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au şi alte tipuri de aşteptări. PSD nu s-a adresat unei societăţi în schimbare, nu s-a adresat tinerilor cu adevărat. Din datele pe care le am eu, de exemplu, undeva la 4% din tinerii sub 35 de ani ar vota astăzi PSD. Aşa cum stau lucrurile astăzi, PSD, practic, nu are viitor. (...) PSD trebuie să găsească nişte soluţii care să relanseze un partid care este istoric. (...) Congresul va decide, partidul va decide care este viitorul”, a conchis acesta.

Luni, senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, „întotdeauna în PSD, la bine şi la greu”, menţionând că proiectul de a candida la preşedinţia partidului „nu este fezabil”, în condiţiile în care formaţiunea „nu mai are o viaţă politică democratică vie”.

Editor : B.P.

