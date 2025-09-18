Live TV

Titus Corlățean vorbește despre supraveghere, presiune, intimidare și amenințări în PSD. „Nu este încă un moment de asumare publică”

reunire psd titus corlatean inquam photos octav ganea 20190611141036_OGN_0709-01
Senatorul PSD Titus Corlăţean, Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că xistă modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, el arătând că se întâmplă şi este o realitate. El a spus că le-a transmis colegilor faptul că, dacă au ajuns ca în acest partid să nu mai vorbească liber şi deschis, asta înseamnă că intră într-o perioadă de fiinţe care poartă numele de moluşte.

„Acest proiect, şi l-am spus foarte clar şi foarte deschis, este un proiect al nostru, în interiorul PSD, al membriilor de partid. Şi membrii de partid vor fi cei care vor alege fie să rămânem încremeniţi în actuarea fotografie, care s-a consumat, a generat nişte traume foarte serioase acestui partid, şi prin pierdere, şi prin gestiuni foarte proaste, lipsa credibilităţii, pentru că ştim ce s-a întâmplat, fie un efort de înnoire profundă, cu oameni de calitate, cu oameni cu studii, cu oameni care să-şi pună diploma pe masă atunci când sunt întrebaţi, cu oameni care să ştie limbi străine, şi oameni care să fie credibili, pentru că poporul, dacă nu crede în oamenii politici, nu îl urmează, oamenii nu vin după tine. Asta este proiectul pe care îl propun în partid”, a declarat senatorul Titus Corlăţean, în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, despre intenţia de a candida pentru preşedinţia PSD, potrivit News.ro.

El a precizat că „nu a fost pasiunea vieţii sale şi nici obsesia vieţii lui să devină şef la PSD”.

„Poate că era ultimul lucru pe care îl doream, doar că în situaţia asta de criză gravă în care am ajuns, şi discutând cu foarte mulţi colegi , nu au fost foarte mulţi care să dorească să-şi asume…Aşa încât am luat această decizie şi mi-am asumat, pentru că politica înseamnă asumare”, a precizat Corlăţean.

Întrebat cine mai este alături de el, Titus Corlăţean a răspuns:

Oamenii care sunt lângă mine sunt în realitate foarte mulţi, şi sunt oameni de calitate. Nu este, însă, încă un moment de asumare publică, pentru că viaţa politică într-un partid cum este PSD e complicată..Asta cu execuţia aplicată onora dintre colegii de la Cameră, o ştim, dar există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, mai prin mijloacele din presă, mai direct prin oameni de prin instituţii. (..) Se întâmplă şi este o realitate. Nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine. Bătălie este aspră, nu pentru lucrurile care se văd, ci pentru lucrurile care nu se văd”, a subliniat el.

„Va veni un moment în care, cu curaj, dincolo de cei pe care i-aţi mai văzut, şi care şi-au afişat cu bărbăţie de la bun început, şi Robert Cazanciuc, şi primarul Toma de la Buzău, şi mai sunt alţi câţiva colegi, dar să ştiţi că au venit destule buzdugane spre unii sau spre alţii, aşa că am preferat: haide să ne facem treaba, discutăm cu oamenii, ne întâlnim, prezentăm proiectul, voi veni cu un proiect în care să exprime foarte clar ideile, viziunea, valorile, ideologie, şi aşa mai departe”, a completat Titus Corlăţean, arătând că procesul de construire a unei echipe nu e chiar simplu.

„E nevoie de o schimbare profundă, noi nu folosim cuvântul reformă, că treaba asta cu reforma s-a dus în aer, dar oameni încă sunt temători, sau sunt prudenţi, şi le-am spus tuturor, fraţilor, dacă noi am ajuns în acest partid să nu mai vorbim liber şi deschis, asta înseamnă că intrăm într-o perioadă de fiinţe care poartă numele de moluşte, suntem imetici, nu mai avem curaj de opinie, nu mai suntem un partid viu, deci nu mai suntem un partid democratic, şi moartea politică ne aşteaptă”, a arătat el.

Titus Corlăţean a decis să candideze la preşedinţia PSD: „În actuala coaliție, partidul este ținut undeva pe margine”

