Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că a decis să candideze la șefia PSD, unde îl va avea drept adversar pe Sorin Grindeanu, „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. Despre tensiunile din Coaliție, politicianul a subliniat că a subliniat în repetate rânduri că, într-o astfel de colaborare politică, „elementul important este respectul reciproc, iar acesta trebuie să se manifeste în primul rând față de PSD - care este totuși partidul numărul unu în Parlament - dar care a părut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi”.

Titus Corlățean a comentat, pentru Digi24, decizia de a candida la conducerea Partidului Social Democrat, mai ales în contextul tensionat politic traversat alături de partenerii de Coaliție: „Am fost printre primii care au ridicat subiectul încă din urmă cu câteva săptămâni: am avertizat că, într-o coalitie de guvernare, un element imp este respectul recirproc, iar respectul trebui să se manifeste în primul rând față de PSD. Partidul a mers spre intrarea la guvernare, dar într-o măsura deloc consolidată iar acest lucru s-a văzut - PSD a apărut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi, care au lezat anumite categorii sociale ce au rezonat cu partidul”.

La un moment dat, PSD a fost transformat într-un sac de box din partea unor parteneri ai Coalitiei. Este, totuși, partidul numărul unu în Parlament

Întrebat dacă este susținut în cadrul PSD pentru candidatură la conducerea partidului, având în vedere că balanța pare că înclină către Sorin Grindeanu, Corlățean a punctat: „Este o bătălie internă polițică a partidului care este necesară. (n.r. Candidatura) este o chestiune pe care o discutăm de multă vreme, pentru că s-au acumulat mute lucruri, multe eșecuri care au traumatizat acest partid. (...) Simpatizanți ai PSD (...) mi-au cerut în ultima perioadă - și o spun cu umilință, nu o spun cu pieptul înainte - să intru în această bătălie pentru partid și să-mi asum această candidatură. În politică trebuie să-ți asumi și asta am făcut”.

Despre competiția pentru funcția de conducere a partidului, politicianul a subliniat că, în opinia sa, aceasta este benefică.

M-am săturat și ne-am săturat de a ne alinia la greșeli și la linii directoare ale conducerii de la Kiseleff. Este foarte bine să intre cât mai mulți în competiție

Despre pachetul de măsuri de austeritate, Titus Corlățean a punctat că, încă de la începutul negocierilor, s-a arătat contra majorării TVA, despre care a avertizat că nu „este o soluție”.

Au fost chestiuni de inconsecvență în negocieri. Nu poți să conduci o țară cu măsuri de austeritate aproape exclusiv

PSD s-a îndepărtat de temele naţionale, esenţiale şi trebuie să se reîntoarcă la acestea şi să-şi facă vocea auzită, a declarat, duminică, senatorul PSD.

În 19 iulie, Titus Corlăţean a declarat, întrebat de ce nu candidează la şefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcţii, ci de a genera o discuţie reală, el îndemnându-şi colegii să iasă şi să spună lucrurilor pe nume în interiorul partidului.

