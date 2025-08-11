Live TV

Exclusiv Titus Corlățean vrea sa preia șefia PSD: Candidez într-un moment deloc simplu pentru partid, dar e o bătălie politică internă necesară

Data actualizării: Data publicării:
titus corlatean mfax

Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că a decis să candideze la șefia PSD, unde îl va avea drept adversar pe Sorin Grindeanu, „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. Despre tensiunile din Coaliție, politicianul a subliniat că a subliniat în repetate rânduri că, într-o astfel de colaborare politică, „elementul important este respectul reciproc, iar acesta trebuie să se manifeste în primul rând față de PSD - care este totuși partidul numărul unu în Parlament - dar care a părut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi”.

Titus Corlățean a comentat, pentru Digi24, decizia de a candida la conducerea Partidului Social Democrat, mai ales în contextul tensionat politic traversat alături de partenerii de Coaliție: „Am fost printre primii care au ridicat subiectul încă din urmă cu câteva săptămâni: am avertizat că, într-o coalitie de guvernare, un element imp este respectul recirproc, iar respectul trebui să se manifeste în primul rând față de PSD. Partidul a mers spre intrarea la guvernare, dar într-o măsura deloc consolidată iar acest lucru s-a văzut - PSD a apărut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi, care au lezat anumite categorii sociale ce au rezonat cu partidul”.

La un moment dat, PSD a fost transformat într-un sac de box din partea unor parteneri ai Coalitiei. Este, totuși, partidul numărul unu în Parlament

Întrebat dacă este susținut în cadrul PSD pentru candidatură la conducerea partidului, având în vedere că balanța pare că înclină către Sorin Grindeanu, Corlățean a punctat: Este o bătălie internă polițică a partidului care este necesară. (n.r. Candidatura) este o chestiune pe care o discutăm de multă vreme, pentru că s-au acumulat mute lucruri, multe eșecuri care au traumatizat acest partid. (...) Simpatizanți ai PSD (...) mi-au cerut în ultima perioadă - și o spun cu umilință, nu o spun cu pieptul înainte - să intru în această bătălie pentru partid și să-mi asum această candidatură. În politică trebuie să-ți asumi și asta am făcut”.

Despre competiția pentru funcția de conducere a partidului, politicianul a subliniat că, în opinia sa, aceasta este benefică.

M-am săturat și ne-am săturat de a ne alinia la greșeli și la linii directoare ale conducerii de la Kiseleff. Este foarte bine să intre cât mai mulți în competiție 

Despre pachetul de măsuri de austeritate, Titus Corlățean a punctat că, încă de la începutul negocierilor, s-a arătat contra majorării TVA, despre care a avertizat că nu este o soluție”.

Au fost chestiuni de inconsecvență în negocieri. Nu poți să conduci o țară cu măsuri de austeritate aproape exclusiv

PSD s-a îndepărtat de temele naţionale, esenţiale şi trebuie să se reîntoarcă la acestea şi să-şi facă vocea auzită, a declarat, duminică, senatorul PSD.

În 19 iulie, Titus Corlăţean a declarat, întrebat de ce nu candidează la şefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcţii, ci de a genera o discuţie reală, el îndemnându-şi colegii să iasă şi să spună lucrurilor pe nume în interiorul partidului.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
4
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
incendiu vegetatie autostrada soarelui
Autostrada Soarelui, închisă la km 169 din cauza unui incendiu de...
Bac limba română, august 2025. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la...
Ultimele știri
De frica dronelor ucrainene, Duma din Moscova obligă toți rușii să-și înregistreze aparatele de zbor. Taxa pe care o vor plăti
Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin”
Sebastian Stan va juca în „Frankenstein în România”, regizat de Radu Jude. Filmul va include o închisoare CIA și legenda monstrului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
edl grindeanu asumare acum_00066
Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la şefia PSD: „Un camarad vechi. E foarte bine că există concurenţă”
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma, primarul Buzăului, își anunță susținerea pentru Titus Corlățean la șefia PSD
titus corlatean la o sedinta
Titus Corlăţean a decis să candideze la preşedinţia PSD: „În actuala coaliție, partidul este ținut undeva pe margine”
reunire psd titus corlatean inquam photos octav ganea 20190611141036_OGN_0709-01
Noi critici din interiorul PSD: Nu mai suntem un partid viu; Ceea ce ne spune șeful, linia aia trebuie urmată
French PM Francois Bayrou Unveiling Main Guidelines Of France s 2026 Budget - Paris
Austeritate în Franța: Cum vrea premierul Bayrou să reducă deficitul bugetar și să evite o moțiune de cenzură
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”