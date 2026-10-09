Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a declarat vineri, la emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24, că ia în calcul toate variantele pentru formarea viitorului Executiv, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau hibrid. El a precizat că negocierile cu partidele vor continua luni și că intenționează să depună joi programul de guvernare și lista miniștrilor, exprimându-și optimismul că România poate ieși rapid din actuala criză politică.

Premierul desemnat a explicat că discuțiile cu partidele politice au început într-o atmosferă constructivă și că procesul de formare a noului guvern se desfășoară conform calendarului stabilit.

„Suntem în program. Suntem în acest spațiu temporal pe care l-ați descris. Ieri au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri”, a declarat Luca Niculescu.

Întrebat cum decurg negocierile, acesta a afirmat că primele întâlniri reprezintă un început încurajator, în ciuda diferențelor dintre pozițiile exprimate de formațiunile politice.

„După cum spuneam, am avut discuții bune ieri și cu reprezentanții partidelor politice. Fiecare a vorbit la sfârșitul întâlnirilor. Eu aș spune că este un bun început al procesului, acesta va continua și îmi păstrez optimismul”, a spus premierul desemnat.

În privința formulei viitorului Executiv, Niculescu a precizat că nu a fost luată încă o decizie, fiind analizate atât varianta unui guvern politic, cât și cele ale unui cabinet tehnocrat sau hibrid. Prioritatea sa este obținerea unei majorități parlamentare suficient de solide pentru a susține reformele și măsurile prevăzute în programul de guvernare.

„Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili”, a afirmat el.

Premierul desemnat a susținut că, deși partidele nu au ajuns la un acord asupra formulei viitorului guvern, există disponibilitate pentru susținerea unui nou Executiv, în condițiile dificultăților politice, economice și sociale cu care se confruntă România.

„Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru. Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern”, a declarat Niculescu.

Acesta a subliniat că, deși unele formațiuni politice susțin organizarea alegerilor anticipate, partidele cu care a discutat înțeleg necesitatea depășirii rapide a crizei.

„Adică sunt unele partide care vor să iasă în anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. După cum vă spuneam, a fost o întâlnire foarte bună în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare”, a adăugat premierul desemnat.

Editor : M.I.