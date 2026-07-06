Ţoiu: Nu vom mai fi în acelaşi guvern cu PSD pe durata acestui mandat. Nici ei nu cred că îşi doresc acest lucru

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că USR nu va mai fi în aceeaşi coaliţie de guvernare în acelaşi timp cu PSD şi crede că nici social-democraţii nu îşi mai doresc acest lucru. Ţoiu a explicat că în acest moment nu mai există încrederea necesară pentru a guverna împreună cu PSD.

Oana Ţoiu a fost întrebată, duminică, la TVR info, cum vede posibilă ieşirea din această criză politică, transmite News.ro.

„Cred că sunt câteva soluţii pe masa partidelor politice, inclusiv a USR, propunerea pe care am avut-o noi şi care este din partea USR, PNL şi UDMR în negocieri să ne întoarcem la calendarul anterior agreat privind rotativa guvernamentală. Dar sigur, această linie roşie foarte importantă după moţiunea care a dat jos guvernul este să nu mai guvernăm împreună, pentru că e clar că nu mai avem această încredere unii în ceilalţi, oricât de fragilă ar fi fost ea şi înainte. Şi să putem să facem asta pe rând”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ea precizat că USR nu va mai fi în acelaşi guvern cu PSD.

„Noi nu vom mai fi în aceeaşi coaliţie de guvernare, în acelaşi guvern, în acelaşi timp cu PSD-ul pe durata acestui mandat. Şi nici ei nu cred că îşi doresc acest lucru, dar este foarte clar în acest moment că nu există încrederea necesară pentru a guverna împreună. Dar există responsabilitatea în acest cadru de reprezentare deja decis de oameni la vot, fie să mergem către alegeri anticipate şi să reconfirmăm încrederea din partea cetăţenilor prin vot, fie să găsim o soluţie negociată pentru pasul următor”, a declarat Oana Ţoiu.

Editor : A.C.