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Video Ţoiu: România are nevoie de investiţii suplimentare pentru protejarea Flancului estic. Subiectul, pe agenda summitului NATO

Data publicării:
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu. Foto: Profimedia
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Ministra interimară de Externe Oana Ţoiu a declarat luni că riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei sunt discutate în cadrul NATO încă de la începutul conflictului. Ea a subliniat că România continuă să susţină necesitatea unor investiţii suplimentare pentru consolidarea Flancului estic.

Țoiu a susținut o declarație comună de presă la sediul MAE cu omoloaga canadiană Anita Anand, care va fi primită luni la Cotroceni și de preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebată despre declaraţia premierului polonez Donald Tusk, potrivit căruia aliaţii ar fi avertizat că următoarele luni vor fi critice din cauza războiului din Ucraina, şi dacă România a primit un mesaj similar, Ţoiu a răspuns: „În ceea ce priveşte riscurile care sunt generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, aici, în formatul aliat, această discuţie este una prezentă încă de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atât în ce priveşte riscurile de securitate, aşa cum s-a văzut în ultimele luni, privind incursiunile de drone, efectul pe care îl are războiul de la graniţa noastră, cât şi o mai bună pregătire în format aliat NATO, pentru a putea să avem capacitatea comună de descurajare şi, de aceea, este foarte important acest Summit de la Ankara pentru a reafirma articolul 5 şi angajamentul comun pentru securitatea colectivă.”.

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Şefa diplomaţiei române a precizat că poziţia României privind securitatea regiunii a rămas constantă.

„În ceea ce priveşte riscurile la care este supusă fiecare ţară, aici poziţia României a fost foarte clară întotdeauna, că este nevoie de o investiţie suplimentară pentru a proteja Flancul estic, pentru că noi suntem ţări la graniţă pe războiul şi acest lucru evident că înseamnă o nevoie suplimentară”, a completat Țoiu.

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Potrivit Oanei Ţoiu, consolidarea securităţii Flancului estic şi sprijinul pentru Ucraina se vor afla pe agenda reuniunilor din cadrul summitului NATO.

„Aceasta va fi una dintre temele pe care le vom aborda în Summit în fiecare dintre formate, fie că vorbim de întâlnirea miniştrilor de externe, avem o întâlnire de lucru dedicată, împreună cu Ucraina, fie că vorbim de întâlnirea miniştrilor de apărare care au de asemenea un format de lucru al miniştrilor apărării şi evident întâlnirea liderilor”, a mai arătat ea.

Editor : Ana Petrescu

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