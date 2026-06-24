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Toma Petcu, schimbat de la şefia PNL Giurgiu: Nu regret că mi-am susţinut principiile. Funcţiile vin şi pleacă

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Toma Petcu. Foto: Facebook
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Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Toma Petcu, unul dintre liberalii care l-au susţinut pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru şi a fost schimbat de la conducerea filialei judeţene a PNL, afirmă, miercuri, că „în viaţă trebuie să rămâi consecvent ideilor şi principiilor tale”. „Funcţiile vin şi pleacă. Principiile şi obligaţia faţă de oamenii care ţi-au acordat încrederea lor trebuie să rămână”, a afirmat Toma Petcu.

„Indiferent de sancţiuni şi consecinţe, consider că în viaţă trebuie să rămâi consecvent ideilor şi principiilor tale, echipei care te-a susţinut în obţinerea rezultatelor şi funcţiilor, dar şi convingerii că judeţul pe care îl reprezinţi are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta şi pentru a le oferi oamenilor şanse mai bune. În ceea ce priveşte decizia Biroului Permanent Naţional de a mă schimba din funcţia de preşedinte interimar al PNL Giurgiu, nu regret nicio clipă faptul că, susţinând aceste principii, am pierdut această responsabilitate”, a scris, miercuri, pe Facebook, Toma Petcu.

Potrivit acestuia, „funcţiile vin şi pleacă”.

„Principiile şi obligaţia faţă de oamenii care ţi-au acordat încrederea lor trebuie să rămână”, mai scrie Toma Petcu.

Acesta aminteşte că a obţinut funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu „cu cel mai bun rezultat din ţară şi cel mai bun rezultat din istoria PNL Giurgiu”, iar la acel moment nu conducea filiala judeţeană a partidului, iar PNL Giurgiu nu deţinea funcţii guvernamentale importante în judeţ, cum este cea de prefect.

„Fac această precizare pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Susţinerea ideii ca PNL să participe la guvernare nu a avut la bază calcule personale şi nici dorinţa de a păstra sau obţine anumite funcţii pentru oameni ai partidului. Dacă acesta ar fi fost obiectivul, argumentele ar fi fost cu totul altele. (...) Indiferent câte critici, atacuri sau injurii am primit şi voi mai primi, în special din partea unor persoane care nu cunosc realităţile şi nu sunt din Giurgiu, rămân consecvent aceleiaşi convingeri: judeţul Giurgiu are nevoie de sprijinul Guvernului pentru a continua proiectele de dezvoltare pe care le-am început. Iar dacă pentru această poziţie sunt considerat de unii oportunist, îmi asum fără rezerve această percepţie. Prefer să fiu criticat pentru că am pus interesele judeţului pe primul loc decât să fiu aplaudat pentru decizii care ar fi afectat şansele de dezvoltare ale comunităţii pe care o reprezint”, mai arată şeful CJ Giurgiu, în mesajul transmis public.

Acesta argumentează că decizia de a susţine intrarea la guvernare a PNL a avut în vedere „exclusiv interesul judeţului Giurgiu”, Consiliul Judeţean având în derulare, în următorii doi ani, investiţii de aproximativ 500 de milioane de euro, sumă din care „o parte importantă” provine din programe guvernamentale naţionale şi europene.

„Din acest motiv, judeţul Giurgiu are nevoie de sprijinul Guvernului mai mult decât de dispute politice şi conflicte interne. Acesta este argumentul care a stat la baza poziţiei mele şi pe care continui să îl susţin”, mai notează Toma Petcu.

Deputatul Ionel Bogdan a anunţat, marţi seară, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PNL, că nu au fost prelungite mandatele de conducere pentru 12 filiale.

Este vorba despre Argeş, Braşov, Călăraşi, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 şi 5.

În legătură cu procedura de excludere a celor care l-au susţinut pe Adrian Veştea, Ionel Bogdan a precizat: „Procedurile în Partidul Naţional Liberal au început. Este aprobat un nou Statut, care urmează să fie înregistrat la Tribunalul Bucureşti conform normelor legale. Ulterior, vom putea finaliza această procedură. Atâta timp cât aceste excluderi din partid vor fi pe noul Statut, el trebuie să fie înregistrat legal la Tribunalul Bucureşti”.

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Editor : Liviu Cojan

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