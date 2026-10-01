Eugen Tomac, consilierul onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni al preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat joi seară, la Digi24, că, în opinia sa, alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin, el arătând că nu sunt cheia rezolvării acestei crize, ci doar prelungesc şi adâncesc criza. Potrivit acestuia, o adâncire a crizei n-ar servi decât celor care îşi doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă.

„Pentru un compromis raţional şi transparent, evident, preşedintele a acţionat până acum cu o maximă deschidere pentru găsirea unei soluţii care se ofere ţării două lucruri: Primul, păstrarea direcţiei ferme pro-occidentale şi asta înseamnă consolidarea parteneriatului nostrum cu Statele Unite şi loialitatea totală în relaţia cu Uniunea Europeană, şi în al doilea rând, evitarea unor experimente politice care ne-ar afecta credibilitatea în relaţia cu partenerii noştri externi”, a spus Eugen Tomac.

El a precizat că România se află la răscruce, iar cheia se află în mâinile politicienilor responsabili în această ţară.

„Am încercat soluţii care nu au funcţionat şi cred că în momentul de faţă - şi aici vreau să fiu cât se poate de clar - trebuie făcută distinţia între ce cer cetăţenii şi ce spun unii lideri politici, pentru că cetăţenii sunt supăraţi şi sunt supăraţi pe bună dreptate, au tot dreptul să folosească pârghiile democraţiei, să ceară, de exemplu, alegeri anticipate, dar cred că politicienii trebuie să să gândească foarte bine în ceea ce priveşte alegerile anticipate, pentru că ele nu sunt cheia rezolvării acestei crize. Din contră, ecuaţia de astăzi arată foarte clar că anticipatele doar prelungesc şi adâncesc criza şi, din punctul meu de vedere, acest lucru trebui evitat”, a subliniat Tomac

„Nu avem nevoie de alegeri anticipate şi nu avem cum să-i facem în asemenea cadou lui Putin”, a continuat acesta.

Eugen Tomac a menţionat că, din punctul lui de vedere, alegerile anticipate, în momentul de faţă, nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc.

„Cu toţii analizăm sondajele şi vedem exact care este situaţia în societate şi, pentru a depăşi acest moment, avem nevoie de decizii raţionale care vizează şi urmăresc, în primul rând, interesul României. O adâncire a crizei n-ar servi decât celor care îşi doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă şi cu aceste provocări pe care le simţim deja aproape regulat la frontierele noastre”, a explicat consilierul preşedintelui.

„Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin. Asta este opinia mea şi mi-o menţin cât se poate de ferm”, a mai spus eurodeputatul.

Întrebat dacă se teme că partide precum AUR ar putea avea majoritatea în Parlament după aceste alegeri anticipate, Tomac a spus: „Nu este exclus ca forţele politice care promovează agresiv, insistent şi responsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat, şi acest lucru este de evitat în momentul de faţă”.

Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu poate fi de acord cu alegerile anticipate, deoarece ţara ar rămâne blocată cel puţin cinci luni de zile, în care nu se va putea face o rectificare de buget. El a mai precizat că nici investitorii nu ar fi de acord cu alegerile anticipate. Şeful statului spune că este un om responsabil şi că nu se joacă de-a soarta acestei ţări.

„Nu numele premierului contează în momentul de faţă, ci majoritatea pe care o poate crea”

El a fost întrebat, în cazul ipotetic în care se va ajunge, în urma unor negocieri, din nou la numele său pentru a fi desemnat premier, dacă ar fi dispus să accepte o astfel de nominalizare.

„Nu numele premierului contează în momentul de faţă, ci majoritatea pe care o poate crea premierul desemnat. Deci acest lucru se va discuta în aceste zile şi implicit la consultările pe care le va convoca preşedintele săptămâna viitoare”, a răspuns el.

Tomac a precizat că „mai puţin contează în momentul de faţă numele premierului, fie el din afara partidelor parlamentare, fie din rândul partidelor”.

„Important este să se agreeze un compromis rezonabil pentru România. În momentul de faţă, nu ne mai putem permite să prelungim, din raţiuni de orgoliu politic, această criză”, a menţionat el.

Eugen Tomac şi-a exprimat încrederea că se poate ajunge la o majoritate pentru instalarea unui guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, noi consultări pentru luni, la Palatul Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier. Şeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii care să poată să treacă.

Editor : A.C.