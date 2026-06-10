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Tomac nu exclude schimbarea propunerilor de miniștri, dacă partidele vin cu argumente serioase: „Nicio persoană nu este de neînlocuit”

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Eugen Tomac
Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul desemnat, Eugen Tomac, afirmă că este dispus să schimbe oricare dintre numele din Guvernul pe care-l propune Parlamentului, dacă partidele au obiecţii care se bazează pe „argumente serioase, nu pe etichete”. „Nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, afirmă Tomac, adăugând că este dispus şi să accepte propuneri ale partidelor, dacă au oameni mai buni. El susţine că a ajuns la numele celor pe care-i propune cerând părerea asociaţiilor de specialişti din mai multe domenii, dar şi apelând la oamenii din ministere, acolo unde sunt în derulare programe care necesită expertiză. Propunerea pentru Ministerul Transporturilor, Ionuţ Laurenţiu Maşala, susţine că nu a venit de la PSD, ci de la „un specialist în zona de transporturi”. 

„Niciun partid nu a refuzat până la această oră propunerea pe care am făcut-o. Evident că toate partidele au mecanismele interne prin care iau decizii. Le-am oferit timpul necesar de dezbatere internă şi de analiză. Sunt dispus în continuare şi discut cu liderii partidelor în fiecare zi să găsim, să analizăm, să discutăm, să dezbatem, să găsim compromisul necesar pentru a merge înainte”, a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, premierul desemnat, Eugen Tomac.

Acesta s-a arătat dispus să discute în continuare cu partidele lista de nume pentru Guvern: „Le propun partidelor oricând să discutăm pe lista de Cabinet propusă. Sunt dispus să găsesc compromisul necesar acolo unde un partid consideră că o persoană este nepotrivită, dar evident că îmi doresc argumente serioase, nu etichete. (…) Repet, nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit. Aici lucrurile vreau să fie cât se poate de clare”.

Întrebat cu cine va înlocui o eventuală persoană din listă, Tomac a declarat: „Tot cu tehnocrat. Să vină să propună partidele, dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis pe un asemenea compromis, pentru că mi se pare foarte important să depăşim acest moment”.

Tomac a recunoscut că nu-i cunoştea personal pe toţi cei pe care i-a propus pe lista sa: „Eu am solicitat asociaţiilor patronale, medicilor, avocaţilor, tuturor categoriilor le-am solicitat să îmi propună persoane dispuse pentru o anumită perioadă de timp să-şi părăsească activitatea pe care o desfăşoară şi să vină în serviciu public. Acolo unde am considerat că sunt urgenţe care impun o anumită expertiză, evident că am preferat să rămână oameni din interiorul instituţiilor, pentru că există instituţii de linie care au în desfăşurare programe cu finanţare uriaşă din partea Uniunii Europene şi nevoie de expertiză de continuitate. Dacă pleacă un ministru care gestionează un dosar greu, evident că un secretar de stat sau un secretar general apolitic, este mult mai eficient şi mult mai util într-o asemenea situaţie”.

Referitor la propunerea pentru Ministerul Transporturilor, Ionuţ Laurenţiu Maşala, Tomac susţine că nu a fost propunerea PSD.

„Domnul Maşala nu a fost propus de PSD. Am căutat, de fapt, un specialist din interiorul ministerului care să aibă expertiza necesară pentru a gestiona acest minister mamut, care evident că poate fi gestionat doar de cineva care îl cunoaşte foarte bine (…) Nu, nu îl cunosteam, dar persoana care mi l-a recomandat este de bună credinţă”, susţine Tomac.

El a precizat că recomandarea i-a fost făcută de „un specialist în zona de transporturi, specializat în chestiunea asta”.

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Editor : A.M.G.

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